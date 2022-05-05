新西蘭外長：所中安全協議是“關係的失敗”

新西蘭/所中安全協議

新西蘭外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）指出，所羅門群島與中國簽署安全秘密協議是一種“關係的失敗” ，並認為該協議可能破壞支撐太平洋地區安全的安排現狀。

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她在周一告訴英國《衛報》，新西蘭對該協議的首次了解是在3月底看到網上泄露的協議草案。她說，為此新西蘭防長埃雷塔拉（Peeni Henare）發布聲明說，該協議讓澳大利亞和新西蘭都措手不及。

馬胡塔批評這個協議是"不受歡迎和不必要的"。她曾在3月份說，該協議"可能會破壞長期以來支撐太平洋地區安全的現有機構和安排"。

新西蘭外長表示，這就是為什麼所羅門群島提供一定程度的透明度非常重要--以確保我們能夠在太平洋島嶼論壇提升關於這些安排對區域安全和區域主權的影響的對話。

衛報說，當被問及這個引發震驚的文件是否代表澳大利亞和新西蘭的情報失敗時，馬胡塔說，我想說，這是一種“關係上的失敗”。

然而，她認為，這種關係破裂的大部分責任在於索羅門群島政府，及其總理馬納塞-索加瓦雷。

她說：在與本地區以外的國家建立關係之前，讓你的鄰國對你所關心的地區安全問題有更多的認識和了解，這將是一種良好的禮儀，也是一種良好的禮節。

這位新西蘭外長還說，我們尊重索羅門群島和太平洋地區任何國家的主權，但我們也尊重我們對支持和加強太平洋地區凝聚力的貢獻。"

她表示，新西蘭不得不"從表面上接受"所羅門群島關於不會建立海軍基地的保證"。她說："如果這些安排的性質導致了所羅門群島的軍事化，我們將深感擔憂"。