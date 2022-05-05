澳洲大選:中國變成燙手山芋？

澳洲/中國

澳大利亞定於5月21日舉行新一屆聯邦大選，將選出下一任總理及其領導的政府。保守派執政聯盟用中國攻擊左翼工黨，說中共希望工黨獲勝。工黨指控這是“陰謀論”。

廣告 繼續瀏覽後續

現任防長彼得·達頓（Peter Dutton）與工黨影子防長布倫丹·奧康納（Brendan O'Connor）在5月5日在澳洲國家新聞俱樂部的一場辯論中對峙。中國威脅成為主導話題。

據澳洲ABC新聞今天5月5日報道，中國在達頓和奧康納的國防辯論中佔主導地位，防長達頓發出暗黑警告稱，澳大利亞必須為“戰爭做準備”。他說，“如果說歷史教會了我們什麼，那就是當獨裁者在行進時，你只能通過準備戰爭來維護和平”。

工黨影子國防部長奧康納並沒有質疑達頓的觀點。他同意今天的中國與10年前不同的說法。

工黨和聯盟黨都已承諾，在一個更具 "侵略性 "和 "脅迫性 "的中國的陰影下，澳大利亞將增加軍事力量。

達頓先生今天周四重申，如果聯盟黨政府再次當選，澳洲軍隊將增長30%，達到85,000人以上，並將國防開支增加到GDP的2%以上。

奧康納先生說，工黨支持將開支提高到至少佔國內生產總值的2%，並支持政府的整體國防預算。

不過，現任防長達頓先生又拋出他的殺手鐧：“北京政府更願意讓工黨執政”。達頓說，"在我看來，毫無疑問，中國共產黨希望在5月21日的選舉中看到（澳大利亞）換政府"。他說：“完全沒有疑問”。在微信活動上有這方面的證據--這是一個由共產黨主導和影響的社交平台--與那邊總理微信頁面的互動，澳洲華文報紙編輯參與的方式，我認為，這些是進一步的證據。還有其他因素，顯然，我不能公開談論。

情報官員此前曾警告說，這樣說法可能會破壞國家安全。

澳洲工黨立即回擊，指出現的中國已非從前。奧康納先生說，“我們已經與政府達成一致……改變行為的不是澳大利亞政府或澳大利亞。而是中國。

奧康納承認存在外國干涉澳洲大選的風險。他稱，“你會看到中國不時地，不恰當地，介入我們的事務”。但他還指出，達頓對工黨的攻擊路線是為他自己的政治目的量身定做的。

至於工黨被指對北京採取綏靖政策，奧康納反駁稱，綏靖政策是毫無根據的，因為現在澳大利亞兩個主要政黨在應對一個“更自信、更激進、更脅迫”的中國時，採取的政策是相同的。

工黨還批評政府對所羅門群島與中國簽署安全協議處理不當。莫里森政府派遣塞塞利亞（Seselja）參議員前往霍尼亞拉，試圖說服所羅門群島政府退出與中國簽訂的安全協議，沒有成功，在澳大利亞和美國官員中引發了恐慌。

工黨批評莫里森政府派遣塞塞利亞參議員而不是更高級的外交部長瑪麗斯·安·佩恩（Marise Payne）執行如此關鍵的外交任務。