烏方稱俄軍留置的爆炸裝置困擾切爾諾貝利禁區火災撲救

烏克蘭

烏克蘭消防員周四在切爾諾貝利核電站周圍的禁區內控制住了一場大火，並指責俄軍在從該區撤離之前留置的危險爆炸裝置，給本次滅火帶來了困擾。點擊以下內文視頻了解詳情。

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Bogdan Danilyuk © AP-UKRAINE STATE EMERGENCY SERVICE

5月5日，美聯社引述烏克蘭國家緊急服務部門發布的一則視頻報道稱，烏方工作人員正在努力徹底撲救切爾諾貝利禁區內的一處火災，涉及一片草地與森林。

烏克蘭國家緊急服務部副負責人博格丹-丹尼尤克稱，由於俄羅斯軍隊曾在此地留下“爆炸裝置”，給消防員構成潛在危險，因此撲火隊無法進入森林。不過火情暫時對周圍的居民點沒有構成威脅。

俄羅斯軍隊曾佔領切爾諾貝利大約一個月的時間，此後於3月底從烏克蘭北部撤離。烏克蘭國家緊急服務部暫並未通過官方途徑發布本次火災的起因。