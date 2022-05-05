美國曾為烏克蘭提供情報 幫助烏克蘭軍方打死十多名俄方將軍

美國/烏克蘭

據《紐約時報》援引不願透露姓名的美國高級別官員的消息說，美國曾向烏克蘭提供情報，幫助其定位並擊殺多名俄羅斯將領。烏克蘭官員曾經表示，他們在前線殺死了近12名俄羅斯將軍，許多軍事分析人士認為，這是一項很高的數字。

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《紐約時報》援引美國高級官員的話報道稱，美國向烏克蘭提供情報，以使其能夠在當前的戰爭中鎖定並殺死許多俄羅斯將軍。報道稱，美國向烏克蘭提供了俄羅斯軍事總部的位置和其他細節，而烏克蘭將這些信息與他們自己的情報結合起來，其中包括截獲的對話，而這些對話有助於定位俄羅斯高級官員。然後他們便對這些地點發動了襲擊和其他的攻擊。

美國官員稱，這種針對特定目標的情報支持是拜登政府向烏克蘭提供實時戰場信息的秘密行動的一部分，相關的情報還包括美國針對俄羅斯在烏克蘭東部作戰計畫的評估報告。但美方拒絕透露具體有多少名俄軍將領是在美國的協助下被烏方擊殺的。

《紐約時報》表示，接受採訪的美國官員要求匿名，因為拜登政府試圖對戰場上的情報合作保密，並擔心這可能導致事態進一步升級。美國對烏克蘭的情報支持在戰場上發揮了決定性作用。這些情報支持確認了烏克蘭軍方發現的目標，並為烏軍提供新的目標指引，這種合作模式幾乎沒有先例。

美軍參謀長聯席會議主席馬克·米利也在參議院表示，“有大量情報從美國流向烏克蘭，”“我們已經打開了信息管道。”曾在奧巴馬政府擔任國防部負責俄羅斯和烏克蘭事務高級官員的伊芙琳·法卡斯在接受《紐約時報》採訪說，“我們會給他們贏得勝利所需的一切，我們不會退縮。”