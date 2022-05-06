俄軍佔領烏克蘭農業重鎮 威脅全球糧食供應

國際/俄烏戰爭

多名消息人士5月5日向CNN透露，俄羅斯軍隊在佔領地區搶奪、竊取烏克蘭農民的農業機械和數千噸糧食，還將大炮對準烏克蘭的糧食存儲地點。

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根據CNN的報導，消息人士指稱，俄羅斯軍隊佔領烏克蘭南部赫爾松（Kherson）和紮波羅什（Zaporizhzhia）部分地區後，在最近幾個星期內，加強對這些農業重鎮的控制，不少地方的播種作業被迫中斷和放棄，嚴重威脅作為世界重要糧倉的烏克蘭今年的農業收成。

基輔經濟學院的農業專家 尼維耶夫斯基（Oleg Nivievskyi）指出，在俄羅斯入侵之前，估計有600萬噸小麥和1500萬噸玉米準備從烏克蘭出口，這些糧食大部分都來自烏克蘭的南部。戰爭導致全球糧食供應受到衝擊。烏克蘭國防部5日稱，自開戰以來，粗略的估計，有約40萬噸糧食被搶走。

來自烏克蘭南部赫爾松的農民向《CNN》提供目擊消息指稱，上月下旬，一群俄羅斯大兵開着掛有克里米亞車牌的卡車，從赫爾松一處村莊的糧倉搶走約1500噸糧食；馬立波市長費多羅夫則分享了一段影片，影片的內容顯示，有數輛畫有俄軍“Z”字的卡車從烏克蘭運送糧食到克里米亞。

烏克蘭東部盧甘斯克地區軍隊行政主管海岱（Serhii Haidai）也表示，俄羅斯軍隊轟炸盧甘斯克地區魯比日（Rubizhne）糧倉，該糧倉已經完全被摧毀。他補充說，俄羅斯軍隊除摧毀魯比日糧倉外，也轟炸頓內次克的所有糧食倉庫，俄羅斯想在烏克蘭東部造成饑荒。