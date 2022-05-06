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南非新亞變種肆虐 日本疫情趨穩6月開放觀光

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This image obtained March 16, 2020 courtesy of The National Institutes of Health(NIH)/NIAD-RML shows a 3D print of a spike protein of SARS-CoV-2also known as 2019-nCoV, the virus that causes COVID-19in front of a 3D print of a SARS-CoV-2 virus particle. - The spike protein (foreground) enables the virus to enter and infect human cells. On the virus model, the virus surface (blue) is covered with spike proteins (red) that enable the virus to enter and infect human cells. (Photo by Handout / National Institutes of Health / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO /NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH/NIAD-RML/HANDOUT " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
This image obtained March 16, 2020 courtesy of The National Institutes of Health(NIH)/NIAD-RML shows a 3D print of a spike protein of SARS-CoV-2also known as 2019-nCoV, the virus that causes COVID-19in front of a 3D print of a SARS-CoV-2 virus particle. - The spike protein (foreground) enables the virus to enter and infect human cells. On the virus model, the virus surface (blue) is covered with spike proteins (red) that enable the virus to enter and infect human cells. (Photo by Handout / National Institutes of Health / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO /NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH/NIAD-RML/HANDOUT " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS AFP - HANDOUT
作者： 法廣
6 分鐘

南非官方數據顯示，由於兩種新的Omicron亞變種導致感染人數激增，5日的單日新增確診人數較前1日暴增超過50%。但日本疫情趨勢穩定,將在6月對外國觀光客開放入境。

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中央社5日綜合外電報導：南非國家傳染病研究所（National Institute for Communicable Diseases）5日通報新增9757人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），而前一天4日新增確診則為6170例。另外,過去48小時內，有7人病故。

數據顯示，篩檢民眾的陽性率為25.9%，換言之超過1/4受檢者都是陽性。這是近月來最高的陽性率，且南半球的冬季即將來臨。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞4日表示，奧米克容Omicron的2種亞變種BA.4和BA.5是南非病例激增的主因。不過，現在還無法判斷，與其他奧米克容Omicron亞變種相較，這些新的亞變種是否會引起更嚴重疾病。”

南非迄今累計通報逾380萬人染疫、10萬471人病故。這是非洲最多的死亡人數，且南非完整接種疫苗的成年人佔比不到45%。

另據日本媒體報導，首相岸田文雄5日在倫敦的記者會上宣布，日本將自5月開始放寬應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的邊境管制措施，預計6月進一步開放外國觀光客入境。

岸田文雄在倫敦的記者會上表示，日本疫情已趨於穩定，政府將先諮詢公衛專家，並“分階段”審查日本的COVID-19疫情限制措施。岸田同日稍早也宣布，他的目標是自6月起讓日本與其他七大工業國集團（G7）成員國一樣開放。

對於渴望前往日本度假的人來說，這是個好消息。目前包括美國、英國、意大利、加拿大、德國、法國等G7國家都允許外國遊客在幾乎沒有限制的情況下盡情遊覽。

日本近日適逢“黃金週”假期，也是國內旅遊高峰期，這項傳統將考驗近日已逐步放鬆的防疫措施。

據報導，目前官方考慮的首波開放入境對象包括已完整接種疫苗和追加劑、參加旅行社行程的小型外國觀光團，因為這部分較容易管理。最終決定將於5月底正式公布。

此外，日本當局也準備調整開放入境人數上限，可能會將每日入境限額從目前的1萬人增加到2萬人。

日本政府還考慮，在有條件狀況下（如限制入境人數）接受來自美國、歐洲和亞洲的遊客。

目前日本僅開放商務人士、技術實習生和學生入境。除了來自某些特定國家或地區（如俄羅斯和韓國）的人員外，入境日本且已接種3劑疫苗的人員只要其COVID-19篩檢結果呈陰性，就無需進行自我隔離。預計接下來將針對外國遊客制定相同規範。

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