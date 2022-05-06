馬里烏波爾市中心準備迎接反法西斯勝利日慶祝活動

俄烏戰爭/ 反法西斯勝利日

周四，烏克蘭軍人在馬里烏波爾的鋼鐵廠與俄羅斯軍隊作戰期間，馬里烏波爾市中心開展了一次清理行動，為即將到來的反法西斯勝利日做準備。點擊以下內文視頻，了解詳情。

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馬里烏波爾志願者Denis。 © AP供圖

目前除了亞速鋼鐵廠，馬里烏波爾市的大部分其他地區都在俄羅斯的控制之下。本次美聯社記者在馬里烏波爾市的走訪，也是在當地親俄力量的安排之下進行的，美聯社在報道中也特別提到了這一點。

馬里烏波爾市政工作人員和志願者們正在清理被燒毀的建築物，以及附近的爆炸碎片，其中包括3月俄羅斯軍隊轟炸導致數百人死亡的一座劇場。還有一些工人將俄羅斯國旗掛在路旁高高的電線桿上，作為裝飾。

一名志願者丹尼斯表示，他正在幫助清理這座城市，“以便馬里烏波爾市民可以紀念勝利日”。志願者們正在清理的公園也豎起了一座雕像，原型是那位“拿着勝利旗出門迎接俄軍，但發現是烏克蘭軍”的奶奶。

美聯社指出，勝利日是俄羅斯最重要的愛國節日，標誌着蘇聯戰勝納粹德國。隨着本次俄烏戰鬥的繼續，外界猜測弗拉基米爾·普京希望在勝利日到來之前，向俄羅斯人民展示一場軍事勝利，或者宣布戰爭升級。而完全佔領馬里烏波爾這個戰略港口城市，將標誌着俄羅斯在本次戰爭中取得重大成功。

為此，俄羅斯必須佔領馬里烏波爾龐大的亞速鋼鐵廠。它是這座城市的最後一個抵抗點。根據俄羅斯近期的統計，大約有2000名烏克蘭士兵仍躲藏在那裡，據信還有數百名平民被困。

不過，美聯社指出，目前很難全面了解烏克蘭東部正在展開的戰鬥，因為空襲和炮擊使媒體活動變得極為危險，與此同時烏克蘭方和在東部親俄力量也對從戰區進行報道實施了極為嚴格的限制。