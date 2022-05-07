烏克蘭總統：尋求外交努力營救留守馬里烏波爾士兵

俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基星期六表示，越來越多的平民從被炸毀的亞速鋼鐵廠撤離。正在進行外交努力，以營救躲在馬里烏波爾亞速鋼鐵廠內的士兵。他說：“有影響力的中間人、有影響力的國家已經介入。”

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蘇聯時期的龐大的亞速鋼鐵廠是馬里烏波爾最後的據點，烏克蘭士兵仍堅守在這裡。路透社和中央社報導，烏克蘭守軍誓言不會投降。

烏克蘭官員擔心俄羅斯軍隊希望在9日勝利日前將他們消滅，以趕上莫斯科紀念前蘇聯在二戰中戰勝納粹德國的活動。

澤連斯基在深夜發表影片表示，烏克蘭正在進行外交努力，以營救被困在鋼鐵廠內的守軍。目前還不清楚還有多少烏軍留在鋼鐵廠內。

他說：“有影響力的中間人、有影響力的國家已經介入。”但他沒有提供進一步細節。

烏克蘭表示，6日已從亞速鋼鐵廠（Azovstal）撤離50名平民，並指控俄國違反停戰協議，這項協議旨在讓被包圍了幾個星期後仍然被困在地下的幾十人撤離。

在長達10個星期的戰爭中，馬里烏波爾經歷破壞性最大的轟炸，而馬里烏波爾是濱臨亞速海（Azov Sea）的戰略港口城市。

在聯合國斡旋下，幾百名平民中有一部分人從上周末開始撤離，這些平民在鋼鐵廠下方的隧道和掩體中避難。但這個星期因為再度爆發戰鬥而停止撤離。

烏克蘭副總理韋列舒克表示，昨天下午有50名女性、兒童和老人從亞速鋼鐵廠撤離。並表示，今天會繼續撤離行動。她說，俄方不斷違反當地的停火協議，使得撤離非常緩慢。

俄國確認撤離人數，並表示“5月7日將繼續進行亞速鋼鐵廠的人道主義行動”。