擴大制裁 G7決定停止進口俄羅斯石油

實現石油禁運

白宮周日在一份聲明中說：“今天，整個 G7 承諾禁止或逐步停止進口俄羅斯石油。”一位美國高管表示，這一決定“將沉重打擊普京的經濟的大動脈，並切斷他為對烏克蘭的戰爭所需的資金”。但它的新聞稿並沒有具體說明每個 G7 成員做出了上述的承諾。

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七國集團周日通過視頻舉行了今年的第三次會議，烏克蘭總統澤連斯基以視頻的形式“參加”了會議。

日期的選擇具有高度的象徵意義： 5 月 8 日歐洲紀念第二次世界大戰的結束日子。而5月9日是蘇聯戰勝納粹德國的日子；普京準備好閱兵。七強把和烏克蘭總統參加會議的日子選在前一天絕不是偶然的！

迄今為止，西方對外宣布對俄羅斯實施制裁表現得很齊心，但在涉及制裁俄羅斯石油和天然氣方面，步伐遠遠不得一致。

不是大消費國的美國已經禁止進口俄羅斯的碳氫化合物。歐盟成員國在加入制裁行列的壓力下，它顯然更加依賴俄羅斯。就是否制裁俄羅斯石油，七強繼續進行緊張的談判，以達成對俄羅斯石油禁運的一致。

華盛頓8日在白宮聲明中宣布，圍繞兩個主要軸對俄羅斯實施新一輪制裁：一是媒體；二是不給俄羅斯公司和巨額財富獲得諮詢和會計服務的機會。

美國將制裁 Pervy Kanal、Rossiïa-1 和 NTV 電視頻道。任何美國公司都將被禁止通過廣告或向他們出售設備來資助他們。

一位要求匿名的白宮高級官員說： “任何美國公司都不應該參與資助俄羅斯的宣傳活動，”，並強調這些媒體直接或間接地受到克里姆林宮的控制。

同一消息報道說：加大對俄羅斯的制裁還包括：禁止提供“審計、管理、諮詢、營銷服務，所有用於經營跨國公司的服務，也可能為規避制裁或隱瞞邪惡財富而獲得。”

她強調，雖然歐洲與俄羅斯有着最密切的工業聯繫，但另一方面，美國和英國主導着服務領域，特別是通過“四大”，即世界四大審計和諮詢巨頭德勤、安永、畢馬威和普華永道。

華盛頓還宣布了對從推土機到通風系統和鍋爐等一系列資本貨物出口美國產品到俄羅斯的新禁令。

周日，美國終於宣布將對 2,600 名俄羅斯和白俄羅斯人士實施簽證限制，並對俄羅斯聯邦儲蓄銀行和俄羅斯天然氣工業銀行的官員實施制裁。