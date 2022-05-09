立陶宛外長解讀紅場閱兵：移除威脅的唯一途徑就是移除俄當前政權

俄烏戰爭

立陶宛外交部長加布里埃爾·蘭茨貝吉斯周一表示，讓俄羅斯總統弗拉基米爾·普京和俄當前政權下台；是保護西方及其盟國免受莫斯科未來威脅的唯一途徑，並呼籲採取更強硬措施針對俄羅斯。美聯社指出，立陶宛是三個波羅的海國家之一，十分擔心俄羅斯可能會強行讓自己回歸莫斯科的統治之下。包括蘭茨貝吉斯在內的立陶宛官員直言不諱地表達了他們的擔憂，但蘭茨貝吉斯公開呼籲改變俄羅斯政權，這超出了大多數北約盟國政治人物的表達範疇。點擊以下內文視頻，了解詳情。

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立陶宛外長 © AP

立陶宛外交部長加布里埃爾·蘭茨貝吉斯在華盛頓接受美聯社採訪時表示，普京一年一度的勝利日演講“未激起太大水花”，俄羅斯一些將軍和其他參與者的“陰沉臉”是烏克蘭戰爭失敗的跡象。但蘭茨貝吉斯指出，受傷的普京可能更加危險，消除威脅的唯一方法就是“將他帶走”。

蘭茨貝吉斯解釋稱，“從我們的角度來看，在當前俄羅斯政權沒有下台之前，周圍的國家將在某種程度上一直處於危險之中。這不僅指不僅是普京，還有整個俄羅斯政權，因為普京可能會被換下來，但另一個普京可能會上台”。

“只要有一個打算在俄羅斯境外發動戰爭的政權存在，俄羅斯周圍的國家就會處於危險之中。而且繼2008年的格魯吉亞和2014年的烏克蘭之後，這次戰爭證明了一件事，那就是俄羅斯是一個侵略性的國家，這一點非常清楚”。

美聯社指出，立陶宛是三個波羅的海國家之一，十分擔心俄羅斯可能會強行讓自己回歸莫斯科的統治之下。包括蘭茨貝吉斯在內的立陶宛官員直言不諱地表達了他們的擔憂，但蘭茨貝吉斯公開呼籲改變俄羅斯政權，這超出了大多數北約盟國政治人物的表達範疇。