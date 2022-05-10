中國準備兩手奪台？ 普京野心超越頓巴斯？

普京

中國如何奪台？普京下一步野心？就以上一系列問題，美國國家情報總監海恩斯對美國參議院作證。

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路透社報導，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）5月10日在美國參議院軍事委員會作證時說：她認為：“中國寧可不必採取軍事行動就接管台灣，但他們正致力加強軍力，希望能達到即使美國干預仍能在軍事上取勝的地位。”

她說：“我們的看法是，北京正努力想讓自己實際上能達到一個地步，即他們的軍隊能夠挺住我們的干預接管台灣。”

她還表示，她不認為俄羅斯與烏克蘭的戰事可能促使中國加速奪台計畫。

就俄羅斯總統普京在烏克蘭下一步的戰爭計畫，美國國家情報總監海恩斯表示：普京不會在對烏克蘭東部頓巴斯地區的攻勢後就結束對烏戰事，而是決心要建立通到聶斯特河沿岸地區的陸橋。

聶斯特河沿岸（Transnistria）地區位在烏克蘭西南部與鄰國摩爾多瓦邊界間的狹長地區，當地受親俄分離主義分子控制，但大部分國家認為它是摩爾多瓦的一部分。

海恩斯在國會參議院作證時說：“我們評估普京總統準備在烏克蘭進行長期戰鬥，他仍打算達成超越頓巴斯地區（Donbas）的目標。”“普京很可能認為俄羅斯比對手更有能力和意願承受挑戰，他可能寄望美國和歐洲聯盟的決心會隨著糧食短缺、通貨膨脹和能源價格問題惡化而減弱。”

海恩斯還預測：普京行事可能將變得更難預測，可能會下令俄國實施戒嚴，以支持他對烏克蘭的野心。但她認為；除非俄國面臨“生存威脅”，普京不太可能會下令動用核武器。