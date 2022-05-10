拜登簽署《租借法案》大幅增加對烏克蘭軍事與經濟援助

援助烏克蘭

美國總統拜登9日在白宮將已獲得國會通過的《2022年烏克蘭國防租借法案》(Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022)簽署成為正式法律，根據該法案，美國將大幅增加對烏克蘭的軍事與經濟援助，並允許聯邦政府沒收俄羅斯在美資產後變現，將所得資金直接用於援助烏克蘭。與此同時，眾議院將投票加碼拜登政府所提的擴大援烏議案，將原本的330億美元增至400億元。

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拜登在簽署這一法案後表示：“烏克蘭人每天都在為自己的自由與生命而戰，戰鬥的成本很高沒錯，但屈服於俄羅斯的成本會更高。”

參議院先在4月初高票通過此案，眾議院上周以壓倒性票數通過，即送拜登總統簽字。在當前兩黨壁壘分明的政治氛圍下，凝聚兩黨議員的法案不多，與烏克蘭相關的各項法案大概是唯一一個。

《租借法案》可追溯至二戰期間，當時美國就是以這種“便捷預算流程”免去繁冗的官僚程序，快速在財政上援助盟邦，為盟國爭取到更多的時間。

眾議院議長佩洛西說：“2022年烏克蘭版租借法案的通過，免除了總統在向烏克蘭提供緊急軍事或財政援助時的繁瑣程序，畢竟當生命受到威脅時，時間至關重要，現在正是我們加速對烏克蘭援助的時候。”

五角大樓發言人柯比（John Kirby）早前曾透露，拜登政府可支配的援烏資金目前僅剩下約1億美元。《2022年烏克蘭國防租借法案》生效後，美國將有充裕的資金援助烏克蘭抗擊俄國入侵。