韓國新就任總統與日本外相林芳正舉行會談

韓國，日本

5月10日，在韓國首都首爾國會議事堂前，舉行了新當選的韓國總統尹錫悅的就職典禮。就職典禮結束以後，尹錫悅會見了作為日本首相岸田文雄的特使參加就職典禮的日本外相林芳正，林芳正向尹錫悅遞交了岸田首相的親筆信

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在文在寅執政期間，日韓關係圍繞慰安婦問題、韓國法院的判決，命令日本企業，對二戰時日本強征朝鮮半島勞工進行賠償等問題關係惡化。

尹錫悅和林芳正圍繞如何改善目前的日韓關係交換了意見。尹錫悅總統表示：“期待早日見到岸田文雄首相”，表示願儘快實現韓日首腦會談。尹錫悅和林芳確認了日韓要在包括首腦在內的高層進行緊密的溝通。

會談前，林芳出席了尹錫悅的就職典禮，這是在2013年日本副首相兼財務大臣麻生太郎（當時）出席樸槿惠的就職典禮以來，日本政府再派要人出席韓國總統的就職典禮。日本原首相鳩山由紀夫等也出席了就職典禮。

着眼於推進核導開發的朝鮮，尹錫悅和林芳正在強化日美韓三國合作上達成共識。

9日，韓國下一屆政府外相候選人樸鎮會見了作為日本首相岸田文雄特使來韓的外相林芳正，並共進晚餐。他們一致認為，在嚴峻的地域形勢中，必須儘早改善兩國關係，並面向未來發展兩國關係。

在會談中，林芳正堅持日本政府的一貫立場，要求在慰安婦問題、二戰時日本強征朝鮮半島勞工的賠償等問題上“違反協議”的韓國方面拿出解決辦法。

樸鎮則呼籲推動恢復金浦（首爾）和羽田之間的航線和免簽證，以恢復因新型冠狀病毒疫情而中斷的韓日之間的人員交流。他們在重新激活人員流動這一點上取得共識。

他們還就朝鮮4日發射彈道導彈討論了朝鮮局勢，一致認為這次發射是絕對不可接受的，並確認將繼續密切合作加以對應。（法廣特約記者楚良一發自東京）