中國全網封鎖世衛譚德塞批“清零”言論

中國/世衛

世衛組織總幹事譚德塞周二公開表示中國當局的“清零”做法“不可持續”，並勸北京當局改變策略的言論迅速在中國受到屏蔽。

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據法新社今天5月11日發自北京的消息說，在世衛組織（WHO）負責人譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）公開批評中國共產黨領導的“清零”政策後，他的言論今天周三遭到中國當局的審查屏蔽。

雖然世界各地已經取消了對冠狀病毒的防控限制，但正在與疫情作鬥爭的中國，一旦出現幾個病例，就繼續實行封鎖和隔離。再加上邊境幾乎關閉，國際航空連接減少，這一政策在中國引起了越來越多的憤怒。

特別是在上海，其2500萬居民，自4月初以來一直被禁閉，人們抱怨供應問題，擔心被送入方艙中心。

世衛組織總幹事譚德塞周二對中國發表了不同尋常的批評。他說，中國的清零政策是“不可持續"的，並建議北京，"改變戰略”。

由於習近平等中共最高領導大力倡導清零，因此中國審查人員迅速採取行動，禁止播放世衛總幹事譚德塞的這些言論。

法新社說，周三在微博上搜索#譚德塞#（Tedros）和#世衛組織#（OMS）都沒有取得任何結果。

微信的用戶也不能在該平台上轉載或轉發聯合國世衛組織官方賬戶包含其負責人批評清零政策的文章。儘管譚德塞對清零政策的批評在微信平台的對話中或截圖上偶爾會出現。

一位微博用戶寫道：我弱弱地問：我們的政府會聽從世衛組織總幹事的建議嗎？"

法新社說，中國媒體則保持沉默。

與此同時，在互聯網有很大影響力的民族主義小報《環球時報》前主編胡錫進表示，世衛組織的批評"不值得大驚小怪"。他向其2400萬微博粉絲表示，“既然他們指出中國的辦法不可持續，那麼他們應該給出一個更有效更可持續的辦法來。但他們又給不出來！”

法新社這個報道還說，據上海復旦大學研究人員周二發表在《自然》雜誌上的一項研究稱，放棄“清零”可能導致中國160萬人死亡。