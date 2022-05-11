俄羅斯扶持的烏克蘭赫爾松政權要求普京吞併

烏克蘭/赫爾松

莫斯科在烏克蘭赫爾松地區設置的政權當局周三5月11日表示，他們將向弗拉基米爾-普京提出被吞併的要求，這是俄羅斯打算征服烏克蘭土地的最新跡象。

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赫爾松州（Kherson）的“軍民管理部門”副主任基里爾-斯特雷莫索夫（Kirill Stremooussov）告訴俄羅斯媒體說，他"將（向俄羅斯總統）提出請求，將赫爾松州正式納入俄羅斯聯邦。該地區在莫斯科2月對烏克蘭發動的攻勢中被俄軍征服。

這位被莫斯科扶持的赫爾松州“軍民管理部門”的副主任說，吞併所需的法律基礎文件......將在年底前準備好，他還說，由於國際社會不承認2014年有關克里米亞歸屬俄羅斯的公投，赫爾松地區將不會舉行投票。

法新社這篇稿子說，之前普京先生下令攻擊其鄰國烏克蘭，指責該國壓迫和屠殺講俄語的人。普京曾宣稱，他並不想佔領烏克蘭的領土，而是要清除一個"恐俄"和"新納粹"的政權，以便在烏克蘭建立一個更加親俄的政權。

但俄羅斯的軍事行動因烏克蘭激烈抵抗而受阻，因此除了佔領赫爾松和部分紮波羅熱地區之外，俄羅斯在當地的成功是有限的。

克里姆林宮發言人德米特里-佩斯科夫周三對吞併赫爾松的想法作出反應，他稱"應由赫爾松地區的人民決定是否應該（向普京先生）提出（被吞併）的要求"。他在談到可能吞併該地區時說：“這是一個需要由律師明確和精確分析的問題”。

克里米亞的水源

赫爾松地區位於被莫斯科吞併的克里米亞北部，是向克里米亞半島供水的關鍵。

同時，莫斯科佔領赫爾松也可為克里米亞、頓涅茨克親俄分離區和俄羅斯領土之間提供了一座陸地橋樑。

莫斯科還可通過佔領赫爾松，向克蘭西南大港敖德薩發動攻擊，但至今沒有成功，並向更北的紮波羅熱（Zaporijjia）和 第聶伯羅（Dnipro）城市方向發動攻擊。

而據基輔方面稱，在赫爾松地區的郊區俄軍和烏克蘭軍隊的戰鬥仍在進行，俄羅斯仍在試圖向西和向北推進。

據烏克蘭當局稱，自2月底以來，赫爾松市30萬居民中的45%已經逃離，赫爾松州大約100萬居民中的20%也已逃離。

主要糧倉

該地區擁有200萬公頃的可耕地，也是烏克蘭農業的重要組成部分。基輔指責俄羅斯在那裡掠奪糧倉，就像其他地方掠奪一樣。

幾天來，俄羅斯和親俄官員一直在發表聲明，暗示莫斯科贊成吞併赫爾松，而不是像2014年在頓涅茨克或盧甘斯克那樣建立一個"人民共和國"。

永久佔領

5月6日，一名俄羅斯議會和政黨高級官員在訪問該地區時宣稱，俄羅斯將"永遠"留在赫爾松。

俄羅斯議會上院議長的第一副手安德烈-圖爾恰克（Andreï Tourtchak）說：“我想再一次說，俄羅斯永遠在這裡。這一點應該是毫無疑問的”。

俄羅斯在赫爾松設立的行政當局還宣布即將引入盧布而不是烏克蘭格里夫納。俄羅斯電視頻道已經在赫爾松取代了烏克蘭電視頻道，俄羅斯移動網絡也將被引入。

法新社引述一位俄羅斯將軍在今年4月底說，在莫斯科未能征服基輔之後，俄羅斯的野心除了佔領烏克蘭東部之外，還包括佔領烏克蘭整個南部地區，切斷烏克蘭與黑海的聯繫，並將摩爾多瓦的親俄分離主義領土外德涅斯特納入俄羅斯版圖。