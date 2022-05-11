半島女記者約旦河西岸被射殺 法國要求透明調查

半島電視台遇害

半島電視台（Al-Jazeera） 知名女記者希林-阿布-阿克勒（Shireen Abu Akleh）在約旦河西岸報道以軍行動時被射殺2022年5月11日

半島電視台中東知名女記者希林-阿布-阿克勒（Shireen Abu Akleh）今天5月11日上午在約旦河西岸傑寧地區報道以色列的軍事行動時被殺害。法國表示非常震驚，要求展開透明調查。

廣告 繼續瀏覽後續

為泛阿拉伯半島電視台工作的女記者希琳-阿布-阿克勒（Shireen Abu Akleh）在中東地區非常知名。她遇害時，戴着頭盔，身穿印有新聞標誌的防彈背心，從車裡出來時，頭部中彈。

在現場的記者報告說，以色列軍隊向她開了槍，半島電視台在一份聲明中說，希琳-阿布-阿克勒被以色列軍隊"冷血"殺害。

法新社今天周三報道，法國對半島電視台美籍巴勒斯坦記者希琳-阿布-阿克勒被槍殺“深感震驚”。法國外交部發言人在電子新聞發布會上說，法國要求儘快啟動透明的調查，以了解這一悲劇的情況。

這位發言人補充說，法國重申其一貫堅定的承諾，即在全世界範圍內，支持新聞自由，保護記者和所有為信息自由和公共辯論做貢獻的人。

據以色列軍隊說，軍方正調查這些事件，並正在考慮這些記者被巴勒斯坦槍手射殺的可能性。

以色列總理納夫塔利-貝內特（Naftali Bennett）後來說，根據我們收集到的信息，似乎很可能是當時胡亂開槍的巴勒斯坦武裝人員對這名記者的不幸死亡負責。

希琳-阿布-阿克勒的死亡是在非常緊張的情況下發生的。

自3月22日以來，以色列成為一系列襲擊的目標，造成至少18人死亡。其中兩起襲擊是由以色列的阿拉伯人實施的，四起是由巴勒斯坦人實施的，包括來自傑寧的三名年輕人，以色列軍隊最近幾周在那裡加強了行動。

在這些反以色列的攻擊之後，31名巴勒斯坦人，包括襲擊者和周三在拉姆安拉（Ramallah）附近的一名18歲男孩，在與以色列軍隊的衝突事件中被殺死。