澳洲情報局長: 越來越多中國官員向澳情報機構提供信息

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澳大利亞國際情報機構主管表示，越來越多的中國官員向澳大利亞情報機構提供信息，因為他們對中國共產黨日益專制的走勢感到不滿。

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據澳洲ABC記者Stephen Dziedzic2022年5月10日報道，周二，澳大利亞秘密情報局（ASIS）局長保羅-西蒙（Paul Symon）在悉尼洛伊研究所（Lowy Institute）舉行的紀念該情報機構成立70周年發表的罕見演講中透露了上述情況。

西蒙先生對澳大利亞的戰略前景作了相當暗淡的描述，他說，對澳大利亞有敵意的國家不僅從事間諜活動，而且還 "試圖削弱我們的機構，改變我們的價值觀"。

不過他同時也表示，隨着專制國家對內部異議的壓制，它們正變得越來越脆弱--並暴露在西方情報機構面前。

他說，澳大利亞秘密情報局可以從專制國家壓制內部異議產生的間諜活動機會獲得好處。

例如，當專制領導人廢除了固定的政治任期時，他就要為一切負責，承擔一切，包括其內部的失望幻滅。

這為我們提供了一個優勢

中國國家主席習近平在2018年廢除了國家主席的兩屆任期限制，為他繼續執政多年鋪平了道路。

西蒙先生說，專制國家將一切關係視為交易，從而"製造了他們自己的信任缺失"。

他還說，所謂的中國鷹派“戰狼”官員，他們公開斥責其他國家，是“錯誤地判斷了全球公民的智力”。

他表示，強勢領導人扼殺內部反對意見的舉動為澳大利亞秘密情報局特工在這些國家提供了新的機會。因為有越來越多的官員[和]對封閉社會的發展走向不滿的個人願意發表意見並承擔風險。

他說，在中國，有一個古老的文化，但[現在]只有一個被強迫的單一文化。我們還不知道究竟會如何發展，但我們看到的是越來越多的官員和個人對[與我們]的關係感興趣的跡象。

這不是[我們]的脅迫，而是來自對他們的文化、對他們缺乏多樣性的文化，對他們的發展方向的非常真實的擔憂。

所羅門群島與中國的協議“對該地區是件大事”

當被問及所羅門群島與中國簽署的安全協議時，澳大利亞秘密情報局長小心翼翼地說，澳大利亞聯邦政府擔心該協議可能被用來在所羅門群島建立中國的軍事存在。

上個月，西蒙先生與另一位情報部門負責人安德魯-希勒（Andrew Shearer）前往霍尼亞拉，參與說服所羅門群島總理馬納塞-索加瓦雷放棄該協議，最終沒有成功。

他並沒有直接批評索加瓦雷先生，而是說，應該由所羅門群島來決定該國自己的未來。

但西蒙先生也表示，澳大利亞情報界將"盡其所能"，"與所羅門群島分享信息和情報......讓他們知道並了解，目前發生的事情（與中國簽署協議）是一件大事"。

他說，這對澳大利亞來說是件大事，對該地區來說是件大事，我認為對......所羅門群島的許多公民來說，也是一件非常重要的事情。

他還透露，在阿富汗塔利班奪取首都喀布爾時，澳大利亞秘密情報局曾派一個小組到阿富汗當地協助澳大利亞進行空運行動。

西蒙先生宣稱，情報機構必須利用技術的進步，這些技術在新的"技術沙盤"中為獨裁政權提供了"全盛時期"。

他說：過去間諜們認為理所當然的模擬系統和流程已經退出歷史舞台，我們現在生活在一個根本性的數字時代，秘密活動越來越容易被發現。我們不能迴避或對抗這一數字轉型的浪潮。我們必須順勢而為，乘勢而上。

警告民主國家被操縱

他還警告說，"我們附近地區的民主制度"可能被其他國家"操縱"，儘管他沒有說出“其他國家”的名字。

西蒙先生說，政治領導人可以被顛覆，可以被指揮和控制，[並且]可以享受被慷慨贈與他們的財物。

而我們的工作就是幫助政府了解和弄懂到底發生了什麼事情。