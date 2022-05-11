陳日君樞機主教在香港被捕 獲保釋 羅馬教廷關注

香港/陳日君/羅馬教廷

90歲的香港榮休樞機主教陳日君於2022年5月11日被警方以涉嫌"勾結外國勢力罪"逮捕。受到羅馬教廷的關注。據梵蒂岡新聞說，“因為陳日君是612人道救濟基金的管理者”。

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梵蒂岡新聞薩爾瓦托雷-切爾努齊奧（Salvatore Cernuzio）報道：現年90歲的陳日君樞機主教在2002年至2009年擔任亞洲教區的天主教主教，昨晚被香港當局逮捕。 據香港記者報道，這位紅衣主教今天在當地時間晚上11點左右（意大利時間下午5點）獲得保釋，他們還在社交網絡上發布了陳樞機在灣仔警察局外的照片。在離開時，陳樞機立即上了停在附近的一輛私家車，沒有發表任何意見。

逮捕和指控

昨天傍晚，陳樞機遭到為監督中國國家安全而設立的警察部門拘留，並在最近幾個小時，在一個警察局接受審訊。對樞機主教的指控是"與外國勢力勾結"，這與他作為612人道主義救濟基金的管理者有關，該基金為民主抗議者支付他們面臨的法律和醫療費用。

梵蒂岡新聞辦公室主任馬泰奧-布魯尼（Matteo Bruni）今天下午回答記者提問時說："羅馬教廷關切地獲悉了陳日君樞機主教被捕的消息，並正密切關注事態的發展。