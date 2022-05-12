歐盟日本峰會:俄羅斯直接威脅世界 中國應捍衛多邊體系

歐盟日本峰會

歐盟-日本峰會5月12日在東京舉行，到訪東京的歐盟最高領導人說，俄羅斯對國際秩序構成 "最直接的威脅"，並呼籲中國"捍衛多邊體系"。

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歐盟委員會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席米歇爾與日本首相岸田文雄舉行歐日高峰會談後表示說，"今天，俄羅斯，因其對烏克蘭發動野蠻的戰爭以及與中國締結令人擔憂的協議，對世界秩序構成了最直接的威脅。

據法新社報道，這兩位歐盟最高領導人在東京參加一年一度的日本-歐盟高峰會談，這次會談是在俄烏衝突和亞洲對中國軍事野心日益擔憂的情況下舉行的。

日本首相岸田文雄說，俄羅斯對烏克蘭的入侵不僅僅是歐洲的事情，而是動搖了包括亞洲在內的國際秩序的核心。這種情況決不能被容忍。岸田先生表示，他的政府已加入西方對莫斯科的金融和其他制裁。

法新社說，北京在亞洲日益強硬的立場也被提上議程，歐盟尋求在面對北京時發揮更大作用。

歐洲理事會主席米歇爾表示："我們在烏克蘭的合作對歐洲至關重要，在印太地區的合作也很重要，我們還希望就日益強硬的中國加深磋商。

他補充說："我們認為，中國也須將其強硬用於捍衛對其發展帶來益處的多邊體系之上。

供應鏈

馮德萊恩女士說，歐盟和日本正在加強合作，特別包括啟動數字夥伴關係，這在歐洲尚屬首次。歐洲將重點關注這一領域的競爭力和安全。

她補充說，雙方還將努力讓供應鏈"多樣化並得到加強"。法新社說，這是一個對中國越來越不信任的跡象。

歐盟委員會主席強調說，這很重要，因為有些材料和技術已經成為我們的經濟和日常生活中必不可少的東西，如半導體。我們需要能夠依靠值得信賴的供應鏈"。

日本和歐盟已經通過其廣泛的自由貿易協定Jefta加強了經濟聯繫，該協定在2019年正式生效。

歐洲理事會主席查爾斯-米歇爾將於明天周五訪問1945年原子彈爆炸的殉難城市廣島。他說，歐盟和日本討論了"加強我們的安全和防務合作的方式"，並指出，日本是歐盟2030年安全和防務計畫中唯一特別提到的亞洲國家。