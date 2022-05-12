芬蘭總統和總理聯合聲明：必須“毫不遲疑”加入北約

芬蘭/北約

芬蘭總統和總理髮布聯合聲明表示，為了確保國家安全，芬蘭必須毫不遲疑地申請加入北約。此舉向芬蘭政府正式宣布邁出了一大步。

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芬蘭總統紹利·尼尼斯托（Sauli Niinistö）和總理桑娜·馬林（Sanna Marin）今天5月12日上午發布聯合聲明表示，“加入北約會加強芬蘭的國家安全”。“現在，決策的時刻已經臨近，芬蘭必須毫不遲疑地申請加入北約”。“我們希望在未來幾天內，迅速行動，完成這一決定所需的各項步驟”。

芬蘭總統和總理的聯合聲明說，在今年春天，就芬蘭可能加入北約的問題進行了一次重要的討論。我們需要時間來讓議會和整個社會在這個問題上確立自己的立場。需要時間與北約及其成員國，以及瑞典進行密切的國際接觸。我們希望給討論以必要的空間。

現在，決策的時刻已經臨近，我們陳述我們平等的觀點，也是為了向議會團體和政黨提供信息。加入北約將可以加強芬蘭的安全。作為北約的成員，芬蘭將加強整個防禦聯盟。

據美國政客雜誌報道，芬蘭議會的國防委員會已在本周早些時候建議該國應加入北約。接下來，總理馬林的社民黨預計在本周六表明其立場，然後，五黨聯合政府將在周日做出宣布。預計官方決定將在下周得到確認。

芬蘭與俄羅斯共享1340公裡邊界，人口550萬。在普京2月24日入侵烏克蘭之後，過去保持軍事中立的芬蘭和瑞典都擔心自己的安全，開始考慮加入北約。