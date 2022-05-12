被控射殺平民 俄士兵因戰爭罪在烏克蘭受審

俄士兵在烏受審

基輔總檢察長周三宣布，一名21歲的俄羅斯士兵將因戰爭罪在烏克蘭受審，這是自2月24日烏克蘭被俄羅斯入侵以來的首次此類審判。

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烏克蘭總檢察長伊琳娜·維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）的辦公室5月12日在一份聲明中說，名叫瓦迪姆-希希馬林（Vadim Shishimarin）的俄羅斯士兵被指控用卡拉什尼科夫自動步射殺一名手無寸鐵的62歲平民。

這個聲明繼續說，被指控的士兵與其他四名俄羅斯軍人在2月28日他們的車隊被襲擊後，在烏克蘭東北部村莊Chupakhivka附近偷了一輛車。

該報告補充說，其中的一名俄羅斯士兵命令被告殺死一名平民，並說，這樣他就不會舉報他們。那名未被確認身份的男子當場死亡，離他的家只有幾十米。

瓦迪姆-希希馬林（Vadim Shishimarin）已被關押，如果被判犯有戰爭罪和預謀殺人罪，他將面臨終身監禁。審判日期尚未確定。

自2月24日俄羅斯開始進攻以來，基輔和華盛頓一再指責俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪行。國際刑事法院和烏克蘭當局的調查正在進行當中。

聯合國人權理事會，應基輔的要求，定於周四5月12日在日內瓦舉行特別會議，討論"烏克蘭不斷惡化的人權狀況"。俄羅斯在4月退出該組織後成為一個單純的觀察員，它決定不參加。

歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩周四在東京與日本首相岸田文雄和歐洲理事會主席夏爾-米歇爾會面後說，"俄羅斯今天是對世界秩序最直接的威脅，它對烏克蘭發動了野蠻的戰爭，並與中國達成了令人不安的協議。

應法國和墨西哥的要求，聯合國安理會定於格林尼治時間周四14:00開始開會，討論烏克蘭局勢。

在維也納，聯合國秘書長安東尼奧-古特雷斯周三呼籲繼續與俄羅斯接觸，以拯救烏克蘭的生命並為和平鋪平道路，儘管沒有看到和平解決方案。