香港陳日君主教被捕 歐盟敦促尊重基本自由

歐盟最高外交代表博雷利就香港樞機主教陳日君等人的被捕發布聲明表示非常關注事態的發展。他並說，“香港基本法和中英聯合聲明所保障的基本自由必須得到尊重”。

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歐盟最高外交代表博雷利（Josep Borrell）5月11日晚就香港樞機主教陳日君等人的被捕發布聲明，他正以"極大的關切"關注香港逮捕樞機主教陳日君（Joseph Zen）、吳靄儀（Margaret Ng）、何韻詩（Denise Ho） 和許寶強（Hui Po-keung ）的事態發展。

歐盟最高外交代表博雷利說，香港基本法和中英聯合聲明所保障的基本自由必須得到尊重。

中國當局周四12日根據《國家安全法》為香港逮捕一名90歲的天主教樞機主教辯護，這一行為引發了國際社會的憤怒，並加劇了人們對金融中心香港日益惡化的鎮壓的擔憂。

法新社的報道說，亞洲最傑出的天主教神職人員之一、退休教士約瑟夫-陳日君是周三（5月11日）因"與外國勢力勾結"而被捕的一批民主人士之一。

歌手何韻詩、律師LGBTQ權利活動家吳靄儀和學者許寶強也被拘留，後者被捕時正在機場準備前往歐洲，他在那裡獲得一個學術職位。

代表北京外交部駐香港辦事處的專員辦公室在一份聲明中說："這些人涉嫌與外國或外國勢力勾結，危害國家安全--這是一種性質嚴重的行為。

法新社說，這四人都是因為幫助管理一個現已失效的基金--612人道主義救濟基金而被捕的。這個基金旨在對2019年震撼前英殖民地香港的大規模民主抗議活動中被捕的活動人士提供法律辯護費用。

北京當局終結了那場大規模的抗議運動，將長期以來被認為是言論自由堡壘的香港變成了一個由專制中國日益控制的領土。

陳日君先生和其他三位人士都在周三晚上獲得保釋，他們加入到2020年6月根據北京嚴厲的《國家安全法》被捕的180多名香港人的行列。

人權組織"人權觀察"譴責這是"香港的又一次令人震驚的倒退"。大赦國際說："即使考慮到香港的鎮壓最近有所惡化，這些逮捕也是一個可怕和令人震驚的升級。

法新社說，1949年共產黨掌權後，陳樞機離開上海，成為香港的主教，香港有大約40萬名天主教徒。

他曾對羅馬教廷和北京就中國主教任命問題達成的妥協提出批評，並且長期以來一直被稱為民主運動的不懈支持者。

近年來，香港的天主教教區，包括陳日君的繼任者，在反對北京方面的聲音要小得多。

天主教香港教區在今天5月12日發布聲明表示極度關切陳日君樞機主教的情況及安全，並熱切為他祈禱。該聲明還促請香港警方和司法機關能以合乎情理及公義原則來處理陳樞機事件。