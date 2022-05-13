澳洲防長:中國間諜船出現在澳洲秘密海軍設施附近

澳洲/中國間諜船

一艘高科技中國偵察船在西澳大利亞海岸附近被追蹤，這艘情報船靠近一個澳洲支持美國和其他盟國潛艇的秘密海軍通信基地。

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澳洲ABC新聞報道，澳大利亞國防部長彼得·達頓今天周五（5月13日）說，在西澳大利亞附近的秘密海軍設施附近看到一艘中國間諜船。

據彼得·達頓（Peter Dutton）透露，這艘中國情報（AGI）船在駛過澳洲埃克斯茅斯的哈羅德·霍爾特（Harold E Holt）海軍基地時，受到澳大利亞國防軍的密切監視。

達頓先生表示，澳大利亞在過去“一周左右”一直在追蹤這艘間諜船，但他沒有給出具體的監控日期。

他說，“當然，這艘船的目的是沿着海岸線收集情報”。並說，“它一直靠近澳大利亞西海岸的軍事和情報設施。”

據法新社報道，澳洲防長達頓說，澳大利亞空軍監測了這艘進入澳大利亞專屬經濟區的船隻。該區域超出了澳大利亞的領海，澳洲政府曾表示中國的間諜船能在那裡活動。

澳洲防長說："我認為這是一種侵犯的行為，特別是由於這艘船深入到（對中國而言）如此遙遠的南方。

澳洲國防部長提供了一張顯示該船行駛路線的地圖和一段視頻，確認其為中國海王星號情報船。

澳大利亞將在5月21日舉行聯邦議會選舉，目前執政的保守派聯盟與反對黨工黨競爭激烈。法新社說，保守派總理斯科特-莫里森在其任期內對冠狀病毒（Covid-19）大流行病和多次自然災害的處理受到批評，因此在民意調查中舉步維艱。

國防部長達頓今天呼籲選民不要支持反對黨工黨領袖安東尼-阿爾巴內斯（Anthony Albanese）。他說："不要支持阿爾巴內斯先生，因為他們（工黨）不認真對待國防。"這是本次選舉的最大風險“。

法新社說，在去年11月，一艘中國間諜船在澳洲北部的達爾文港的專屬經濟區被發現，澳洲政府並沒有太重視。總理莫里森當時說，我們不會大驚小怪，他們可以在這些地區，就像我們可以在南中國海一樣。