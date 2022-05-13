美國東盟特別峰會 聚焦中國

美國東盟

美國與東盟（Asean）特別峰會5月12日在華盛頓開幕，這次會議被指是自俄羅斯侵略烏克蘭以來，拜登再次聚焦中國。

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法新社說，美國總統喬-拜登在白宮接待東南亞國家的領導人，意圖通過“具體的合作項目”和“重新審視的貿易倡議”，展示美國在中國日益增長的胃口下，對該地區的承諾。

在俄羅斯入侵烏克蘭之前，美國總統拜登已經確定他在國際舞台上的首要任務是與北京的對抗性競爭。

據拜登的亞洲問題最高顧問坎貝爾（Kurt Campbell）說，美國打算與印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、越南、柬埔寨、老撾和文萊討論合作的領域，比如抗擊冠狀病毒。

白宮周四宣布了總額為1.5億美元的支持東南亞的新舉措。一位美國官員說，由於在南中國海周邊水域，北京與越南和菲律賓等沿岸國家之間的爭端日益增加，因此將有6000萬美元被用於海上安全，特別是防止非法捕魚。

華盛頓還計畫投資4000萬美元用於清潔能源，但希望與私營部門合作。在這個關鍵領域美國的投入已達20億美元。

法新社指出，這些舉措無法與中國在該地區的投資規模相比，中國已超越美國成為東盟的最大貿易夥伴。

但美國也寄希望於私營部門和一個更廣泛的貿易倡議，即印度-太平洋經濟框架（IPEF），該倡議於2021年底由美國國務卿安東尼-布林肯在雅加達宣布，將在拜登總統下周訪問東京和首爾時正式啟動。

白宮昨天發布的聲明說，拜登總統歡迎東南亞國家聯盟（東盟）領導人參加首次在華盛頓特區和白宮舉行的歷史性的美國-東盟特別峰會，以重申美國對東南亞的持久承諾，並強調美國-東盟合作對確保安全、繁榮和尊重人權的重要性。

該聲明還說，自2002年以來，美國向東南亞盟友和夥伴提供了超過121億美元的發展、經濟、衛生和安全援助，在同一時期，美國提供了超過14億美元的人道主義援助，包括拯救生命的災害援助、緊急糧食援助和對整個東南亞難民的支持。在我們對這一關鍵地區的長期承諾的基礎上，拜登-哈里斯政府的2023財年預算請求包括為東盟夥伴提供超過8億美元的雙邊援助，以及超過2500萬美元用於深化與東盟的關係和提高東盟應對緊迫的區域挑戰的能力。