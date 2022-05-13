英國宣布制裁普京的前妻和“現任女友”

英國制裁普京女友

前俄羅斯體操運動員阿琳娜-卡巴耶娃出席了2008年6月6日在都靈舉行的歐洲藝術體操錦標賽的高級賽事。

英國周五5月13日針對俄羅斯總統弗拉基米爾-普京的親屬密友實施新一輪制裁，以報復其對烏克蘭的入侵。這次制裁對象包括普京的前妻和現任“女友”。這些人被認為是向普京提供奢華生活的秘密網絡。

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據《政客》雜誌消息，周五受到英國制裁的12人，包括普京的前妻柳德米拉·奧切列特納亞（Lyudmila Ocheretnaya）和據稱與普京有密切私人關係的前奧林匹克體操運動員阿麗娜·卡巴耶娃（Alina Kabaeva），以及卡巴耶娃的祖母，普京的長期夥伴。

據法新社說，前奧運體操運動員阿琳娜-卡巴耶娃"據傳是俄羅斯總統普京的現任伴侶"。據媒體報道稱，他們有多年的關係，但普京在2008年否認了這一點。

阿琳娜-卡巴耶娃是俄羅斯國家媒體集團（NMG）的總裁 。據一位英國官員說，之前被制裁的俄羅斯銀行擁有該集團三分之一的股份，"顯然是普京的資金渠道"。

法新社說，俄羅斯領導人普京的兩個堂兄弟伊戈爾-普京（Igor Poutine）和羅曼-普京（Roman Poutine）這次也受到了制裁。

英國政府稱，普京的密友商人亞歷山大·普列霍夫（Alexander Plekhov）也在本次制裁之列。此人控制俄羅斯Vital開發集團（Vital Development Corp）。

英國外交大臣莉斯-特拉斯在一份聲明中說：“我們正在揭露和瞄準一個支撐普京奢華生活方式的陰暗網絡，並針對他的核心圈子收緊繩索”。

她補充說："我們將繼續對所有幫助和參與普京侵略的人實施制裁，直到烏克蘭取得勝利“。

周五在德國舉行的G7集團外長會議上，英國外交大臣利茲-特拉斯呼籲向烏克蘭提供更多的武器，同時要求對普京進行新的制裁。

根據英國外交部門的說法，普京的官方資產並不多，包括在聖彼得堡的一套公寓、兩輛1950年代的蘇聯汽車、一輛拖車和一個小車庫。

英國外交部在一份聲明中說，但在現實中，普京依靠的是他的網絡，家人，童年朋友以及從他的權力中獲得利益並反過來支持他的生活方式的精英。這份聲明提到了一艘價值5.66億英鎊（6.64億歐元）的遊艇和價值10億美元的“普京宮殿” 與弗拉基米爾-普京的聯繫。該宮殿的公開所有人是普京的親信之一阿爾卡迪·羅滕貝格（Arkady Rotenberg），此人在2020年12月受到制裁。

一位不願透露姓名的英國官員告訴記者，這些人自願潛伏在暗處，幫助普京隱藏他的財富。這名官員說："我們已經確定了與普京的親屬有關的數百億資產。

自俄羅斯2月開始入侵烏克蘭以來，倫敦表示，它已經制裁了1000多人和100個實體，包括價值超過1170億英鎊（1370億歐元）的寡頭。

受到制裁的人都將受到資產凍結的打擊，阻止他們使用在英國持有的任何資金或資產，以及旅行禁令，禁止他們進入英國或留在英國。