G7外長會議 歐盟追加軍援 法國外長:支持烏克蘭直到勝利

G7/烏克蘭/歐盟

七國集團成員，德國、法國、意大利、加拿大、美國、日本和英國的外長們，今明兩天5月13-14日，在德國北方城鎮旺格爾斯（Wangels）開會，討論如何進一步支持基輔抵抗俄羅斯的入侵。烏克蘭外長庫列巴和摩爾多瓦外長波佩斯庫也到場參加這次會議。

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歐盟最高外交代表博雷利周五在7國集團會議上宣布，歐盟將向烏克蘭額外提供5億歐元的軍事援助，以幫助其抵禦俄羅斯的入侵。他補充說，自2月24日戰爭開始以來，歐盟軍援烏克蘭的資金"將因此增加到總共20億歐元"。

英國外交大臣特拉斯在會議上說，"目前非常重要的是，通過向烏克蘭提供更多的武器和增加對克里姆林宮的制裁，繼續對弗拉基米爾-普京施加壓力"。她補充說："在這場危機中，七國集團的團結對於保護自由和民主至關重要，我們將繼續為實現這一目標而共同努力”。

法國外長勒德里昂向基輔保證說："我們將繼續支持烏克蘭為其主權而戰，直到烏克蘭取得勝利。他還稱："我們沒有與俄羅斯交戰，是俄羅斯正在與烏克蘭交戰。這其中有一個侵略者和一個被侵略者，“我們支持被侵略者”。

擔任七國集團主席的德國外長貝爾博克在前一天說，這次7國集會議還將討論這場戰爭對最貧窮國家，特別是對非洲國家造成的影響，以及全球爆發糧食危機的風險。

法國外長表示，將採取一些舉措避免烏克蘭危機糧食供應的影響。他說，這些舉措應該是各“行為體”之間協調一致的行動。