七國集團：永遠不承認俄羅斯武力強加給烏克蘭的邊界

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俄羅斯軍隊在烏克蘭的進軍地圖2022年3月2日。

七國集團外交部長周六5月14日表示，七國集團永遠不會“承認”俄羅斯通過其在烏克蘭的戰爭，以武力強加的邊界。

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七國集團外交首長們在德國北部旺格爾斯舉行為期三天的會議後發表聲明說,“我們永遠不會承認俄羅斯通過軍事干預試圖改變的邊界”。

加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國和美國的外長們在聲明中說，“我們將保持我們的承諾，支持烏克蘭的主權和領土完整，包括克里米亞（...）”。

烏克蘭外長庫列巴和摩爾多瓦外長波佩斯庫也在德國北部旺格爾斯出席這次七國集團外長會議。此刻普京正試圖吞併這兩國的領土。

據法新社報道，作為七國集團輪值主席的德國外長安娜萊娜-貝爾博克（Annalena Baerbock）堅持認為，應由烏克蘭"自己決定"，"因為這是它的領土"。

她在會議結束的新聞發布會上說：我們將支持烏克蘭為保證該國的自由與和平而採取的措施（......）。

這些聲明是在烏克蘭東部地區頓巴斯的戰鬥特別激烈的情況下發表的，該地區自2014年以來被親俄羅斯的分離主義分子控制一部分，莫斯科數周來一直關注該地區，但俄軍沒有取得重大進展。

七國集團的部長們再次呼籲俄羅斯"結束其在（烏克蘭方面）沒有挑釁的情況下發動的這場戰爭，停止繼續造成悲慘的苦難和生命的損失"。

七國集團也再次呼籲白俄羅斯"停止為俄羅斯的侵略干預提供便利，尊重其國際承諾"。

這七國還譴責了俄羅斯總統弗拉基米爾-普京"不負責任地威脅使用化學、生物或核武器"。

七國集團周六還承諾將針對莫斯科入侵烏克蘭的"經濟制裁"擴大到"俄羅斯特別依賴的部門"，同時敦促中國"不要破壞"這些措施。

七國外長說："我們呼籲中國不要協助俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭，不要破壞因俄羅斯攻擊烏克蘭主權和領土完整而對其實施的制裁，不要為俄羅斯在烏克蘭的（侵略）行動辯護，不要參與信息操縱，不要通過虛假信息等其他手段，以使俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭合法化"。