亞速鋼廠守軍撤離談判進展艱難 羅馬教皇參與斡旋

亞速鋼鐵廠

大約一千名烏克蘭戰士仍守在馬里烏波爾亞速鋼鐵廠地下的蘇聯時代迷宮式隧道中。基輔與莫斯科正在就撤離重傷員和醫務人員進行非常困難的談判。美國防長和羅馬教皇都努力斡旋...

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據守在馬里烏波爾的烏克蘭軍方編隊之一亞速團的副指揮官斯維亞托斯拉夫-帕拉馬（Sviatoslav Palamar）從亞速鋼鐵廠發出的信息說，亞速團有近600名傷員，俄羅斯人繼續轟炸一個軍醫院。

他補充說："隻要我們能抵抗，我們就會抵抗（......），如果我們不抵抗，這夥暴徒（俄軍）會走得更遠。

他說："我希望美國幫助撤離我們的傷員，並動員一切力量幫助我們團從這個包圍圈中撤出"。

烏克蘭總參謀部周六早間聲明說，俄軍繼續"封鎖我們在亞速鋼鐵廠的部隊，並對這座工廠進行了大規模的炮擊和空襲。

據法新社5月14日說，國際社會的努力，包括教皇方濟各的努力，迄今未能拯救被困在該城市的烏克蘭士兵，該城市90%已被俄羅斯轟炸摧毀。

美國國防部長勞埃德-奧斯汀周五表示，他與俄羅斯國防部長謝爾蓋-紹伊古的會晤沒有取得任何進展，但他沒有說那次會談是否提出了這個問題。

據五角大樓一位高級官員說，"這次通話本身並沒有解決任何尖銳的問題，也沒有讓俄羅斯人正在做的或正在說的發生任何直接改變。

烏克蘭副總理伊琳娜·韋雷切克（Iryna Verechtchuk）在亞速團呼救後也提出了同樣的觀點。她在電報群上表示，面對莫斯科的決心，"我們不應誇大世界領導人的力量"，她說 "與敵人談判非常困難"。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在周五13日晚間的日常信息中保證說："我們會繼續拯救馬里烏波爾和亞速鋼鐵廠所有人，不會停止努力"。他說，目前正在就下一階段撤離重傷員和醫務人員進行非常困難的談判。澤連斯基還“感謝所有致力於加強對俄羅斯制裁和增加對烏克蘭提供物質和財政支持幫助人。他說，這是捍衛自由、抵禦俄羅斯入侵的唯一秘訣。

關於當地局勢，澤連斯基說，對落入俄羅斯手中的領土的收復工作仍在繼續："截至今天，已有1015個地區獲得解放，在過去24小時內又有6個地區獲得解放。