俄羅斯停止向芬蘭供電 瑞典補上

俄羅斯/芬蘭

芬蘭正在加入北約的當口，俄羅斯於5月14日零點停止向芬蘭輸電。俄羅斯的供電量占芬蘭總耗電量10%。這個缺口已經被瑞典補齊。

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芬蘭電網運營商的一名官員5月14日告訴法新社，在一家俄羅斯電力供應商宣布停止向芬蘭供電後，俄羅斯對芬蘭的電力出口在周五夜間停止。

負責俄羅斯對芬蘭售電的公司RAO Nordic周五13日宣布，由於芬蘭準備宣布加入北約，它將於周六停止供電，理由是未支付賬單。Rao Nordic公司是俄羅斯統一電力進出口公司的北歐子公司。

芬蘭電網運營商芬格利（Fingrid）的經理蒂莫·考科寧（Timo Kaukonen）5月14日告訴法新社："目前俄羅斯對芬蘭的電力出口為零，這是自午夜（格林尼治標準時間21點）宣布的情況。

不過，芬蘭的芬格利電力公司的實時供電圖顯示，由於從瑞典進口電力，其輸電網絡處於平衡狀態。芬格利電力公司昨天表示，他們可在沒有俄羅斯電力的情況下"毫無困難地"運行。之前，芬蘭從俄羅斯進口的電力等於其耗電量的10%。

俄羅斯InterRAO公司設在赫爾辛基的子公司RAO Nordic在周五為切斷供電辯護稱，自5月6日以來，公司沒有收到向芬蘭供電的應付款。

不過，該公司沒有說，這個結算問題是否與歐洲因俄羅斯入侵烏克蘭對其實施經濟制裁有關。

宣布停止向芬蘭供電是在莫斯科和赫爾辛基之間的緊張局勢不斷加劇的背景下作出的，在俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭的影響下，赫爾辛基宣布願意"毫不拖延地"加入北約。

芬蘭的候選資格預計將於明天周日在總統紹利-尼尼斯托和總理桑娜-馬林的新聞發布會上宣布。