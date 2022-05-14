印度宣布即刻禁止小麥出口

俄烏戰爭/ 印度

印度本周五以受到俄烏戰爭影響，食品安全面臨風險為由，宣布禁止小麥出口，即日生效。

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本周五，印度對外貿易局在政府公報上發布的通知顯示，全球小麥價格飆升正在威脅印度，印度鄰國，以及相關領域脆弱的國家的糧食安全，現在的關鍵目標是控制印度國內糧食價格的飛漲。自今年年初以來，全球小麥價格上漲了40%以上。

烏克蘭和俄羅斯加起來佔全球小麥和大麥出口量的三分之一。自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，烏克蘭港口被封鎖，民用基礎設施和糧倉被毀。印度是世界第二大小麥生產國。儘管如此，印度目前自己卻消耗了其生產的大部分小麥：印度自身的小麥收成極為不利，遭遇了創紀錄的熱浪，阻礙了生產。

印度此前曾經設定目標，要在2022年到2023年出口1000萬噸穀物，希望在戰爭造成的全球小麥供應危機當中，在歐洲、非洲和亞洲為印度小麥尋找新的市場，其中大部分將流向其他發展中國家，例如印度尼西亞、菲律賓和泰國。

除了受到極端熱浪，影響收成之外，印度的小麥庫存已作為饑荒的緩衝，在新冠大流行期間向大約8億民眾免費進行了大量免費的分發，庫存目前緊張。為了平衡供需，印度政府每年需要大約2500 萬噸的小麥，為超過8000萬人提供福利食物。