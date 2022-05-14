拜登簽署助台重獲WHA觀察員身分法案即日生效

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美國總統拜登美東時間13日簽署了一項法案，完成協助台灣重獲世界衛生組織觀察員地位的立法程序，在距離世界衛生大會還有八天的此刻，台灣總統府今天(14)對美國的協助公開表達感謝。

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第75屆世界衛生大會(WHA)將於5月22日到28日在日內瓦召開，拜登選在簽署期限的最後一天簽字，法案即日起生效。

這項法案之前已在聯邦參議院及眾議院分別以高票通過，主要內容是要求美國國務卿在台灣未能取得觀察員身分的每屆WHA之後，必須向國會說明美國在協助台灣的計畫上，有做出哪些改變與精進作為。

法案說，台灣是全球衛生模範貢獻者，從1996年以來挹注超過60億美元，提供超過80國國際醫療及人道援助。法案呼籲，病毒無國界，不必要地將台灣排除在全球衛生合作外，只會增加全球傳染病帶來的危險。

台灣總統府發言人張惇涵今天表示，誠摯感謝拜登總統上任以來，持續以實際行動支持台灣的國際參與，還有美國行政部門與國會對台灣的堅定支持。也感謝友邦及全球民主夥伴陸續發聲力挺台灣，尤其在台灣最近面臨疫情挑戰之際，這股支持的力量更顯溫暖。

意大利智庫「地緣政治研究中心」（Geopolitica.info）與台灣駐意大利代表處13日舉辦了「台灣與國際情勢，以及烏克蘭危機之啟示」臉書在線直播座談會。意大利政界、學界多位專家及媒體呼籲西方國家力挺台灣參與國際組織，並表示俄烏戰爭使更多人關注台灣未來。

意大利國會友台協會副主席眾議員迪馬尤（Marco Di Maio）指出，台灣在疫情初期幫助80多國，現在也站在民主自由的一邊，幫助烏克蘭人民；並呼籲「西方國家應該要力挺台灣加入世界衛生組織」。

「世界病理學及實驗室醫學組織」（WASPALM）主席威內（Roberto Verna）則在會中讚許台灣健保體系，以及台灣對醫藥領域的傑出貢獻，認為台灣參加世界衛生組織的權利不容剝奪。

巴西具影響力的聖保羅頁報今天以「台灣籲請全面加入世界衛生組織」為題，刊出衛福部長陳時中投稿專文，指出台灣將持續與全球合作以確保台灣民眾都能享有基本健康人權。

台灣駐土耳其代表黃志揚的投書今天也刊登在土耳其「每日晨報」（Daily Sabah），他呼籲支持台灣參加世界衛生大會（WHA）及世界衛生組織（WHO）所有會議及活動，他說，「相信世衛組織領導的全球衛生體系納入台灣及其2350萬人民，將更堅實強大」。

愛爾蘭網絡媒體Gript今天也刊登了台灣衛福部長陳時中的專文「台灣科技防疫及全民健康覆蓋經驗迎戰疫情」；「愛爾蘭時報」（The Irish Times）則刊出台灣駐愛爾蘭代表楊子葆的投書，標題是「世衛組織必須停止阻擋台灣入場參與」，內容相互呼應，呼籲國際社會支持台灣參與WHO。