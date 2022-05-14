朝鮮病例暴增50萬 21人亡 將模仿習近平“清零”

朝鮮/疫情

朝鮮周六5月14日報告了50多萬感染病例。新增21人死亡。同時外界注意到平壤正在將其核武活動規模增加十倍。

廣告 繼續瀏覽後續

據朝中社（KCNA）報道，"從4月底至5月13日期間的發燒人數超過了524,440人"，共有27人死亡。

而在兩天前，平壤5月12日宣布發現奧秘克隆（Omicron BA.2）亞變體呈陽性，及首宗死亡病例後，朝鮮領導人金正恩立即下令採取遏制措施。

朝鮮已經啟動了緊急檢疫系統，以阻止病毒在其2500萬人口中傳播，這些人都沒有接種過冠狀病毒疫苗。

法新社說，朝鮮在鄰國中國出現病毒後於2020年1月關閉了邊界，是世界上首批關閉邊界的國家之一。該國長期以來一直吹噓自己有能力阻止病毒入侵。迄今為止，它沒有向世衛組織報告任何冠狀病毒（Covid-19）的確診病例。

據朝中社報道，周五5月13日一天內有"超過174,440人發燒，至少81,430人完全康復，21人死亡"。

朝中社沒有說這些新病例和死亡病例是否都冠狀病毒檢測呈陽性。但據專家說該國沒有能力大規模檢測其人口。

韓國世宗研究所的朝鮮問題專家Cheung Seong-chang（鄭相昌）表示，鑒於缺乏檢測能力，將這些“發燒”病例都認為是冠狀病毒病例並不誇張。

這位研究人員估計：朝鮮實際的"冠狀病毒感染數量可能更高（......），因為有許多無癥狀病例"。他強調說，朝鮮的感染率正在"非常迅速地"增加。

朝鮮最高領袖金正恩在周四12日主持了政治局關於疫情的緊急會議後，首次戴着口罩出現在電視上。他隨後下令採取遏制措施。

今天周六，朝鮮中央政治局舉行了第二次會議，會上金正恩承認，疫情在全國造成了"巨大的動蕩"。

據首爾梨花大學教授萊夫-埃斯利（Leif-Eric Easley）說，金正恩正"處於"應對措施的"最前沿"。

這位教授告訴法新社："金正恩使用的語言表明，朝鮮的局勢在好轉之前會變得更糟”。而他的修辭似乎是在"為獲得國際幫助打開道路。不過，金正恩也可能是（想）把將做出更大犧牲的民眾團結在自己周圍。

據朝中社報道，該國高級官員會議的重點是討論分發藥品和其他"盡量減少生命損失"的方法。特別承諾 "迅速分發緊急藥品"，以 "盡量減少生命損失"。

這位專家警告說，被視為世界最糟糕系統之一的朝鮮衛生系統正在衰敗，缺乏基本的藥品和設備。

中國模式

金正恩宣布，他將採用中國的模式來對抗冠狀病毒。他說：“我們應該學習中國共產黨和中國人民在預防病毒方面的成功經驗和成就”。

法新社說，中國是世界上唯一保持清零政策的主要經濟體，然而，儘管在全國範圍內進行了嚴格的遏制和大規模篩查，但中國仍在與奧米克隆的多次爆發作鬥爭。

朝鮮面臨的另一個重大挑戰是其2500萬人口中沒有人接種冠狀病毒疫苗，因為平壤拒絕了世衛組織、中國和俄羅斯提供疫苗的建議。

北京當局周四向平壤表示願意提供幫助，首爾則在周五提出要向平壤贈送疫苗。

首爾朝鮮研究大學教授楊武鎮（Yang Moo-jin）說，金正恩的聲明還表示他將"努力從中國獲得供應"。

核活動

儘管爆發了冠狀疫情，新的衛星圖像顯示，朝鮮已經恢復了一個長期停滯的核反應堆的建設。

加利福尼亞州米德爾伯里研究所的傑弗里-劉易斯（Jeffrey Lewis）周六在推特上寫道，我不能告訴你該反應堆何時可以運行，但它比寧邊現有的反應堆大十倍左右。

他說，這將把朝鮮現有用於核武器的鈈產量增加10倍，兌現金正恩增加擁有核武器數量的承諾。

法新社或，美國和韓國最近聲稱，平壤正準備在不久之後進行另一次核試驗。

一些分析人士認為，金正恩可能會比預期更早這樣做，以轉移公眾對疫情的注意力。