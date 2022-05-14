頓巴斯繼續激戰 烏克蘭大炮阻俄軍

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭東部頓巴斯地區戰鬥激烈，俄軍將兵力集中在那裡，但在烏克蘭的大炮攻擊下，沒有取得任何重大進展。據軍事專家的警告：烏克蘭及其西方夥伴可能只有很小的機會窗口，在這些領土被普京"吞併"之前支持反攻。

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盧甘斯克州的烏克蘭州長謝爾蓋-蓋戴伊（Serguiï Gaïdaï）周五晚間在臉書上評論說："在與頓涅茨克州的邊界上，在波帕斯納（Popasna）附近發生了激烈的戰鬥"，他並指出，俄方有許多設備和人員的損失。

他說：這是一種恐怖，但他們仍在努力爭取達到自己的目的。"但從截獲的（電話通訊）信息中我們了解到，俄方整個營都拒絕進攻，因為他們看到了正在發生的事情。

一位不願透露姓名的美國國防官員證實，目前俄羅斯最重要的活動是在頓巴斯。他說，"而且，總的來說，我們繼續看到，俄羅斯人在該地區沒有取得任何重大進展"。

這位消息人士說："烏克蘭的大炮正在挫敗俄羅斯攻佔地面的努力，包括他們跨越頓涅河的努力（......），這影響了他們向頓巴斯北部派遣大量援軍的能力。

英國國防部周五表示，烏克蘭軍隊"成功"擊退了俄羅斯在塞維羅頓涅茨克（Severodonetsk）附近渡河的企圖，使莫斯科的部隊損失慘重。

英國國防部說，這次行動顯示了 "俄羅斯指揮官在烏克蘭東部推進所面臨的壓力"，並強調，儘管三月底俄軍放棄對基輔的壓力，將部隊集中在烏東頓巴斯地區，但未能取得重大進展"。

烏克蘭總參謀部發言人今天周六凌晨指出，俄羅斯人 "沒有中斷他們在東部行動區的攻勢。敵人正在繼續對工業基礎設施進行導彈襲擊，並向整個烏克蘭的民用目標開火。

烏克蘭總參謀部在其每日上午的聲明中說，在頓涅茨克和塔夫里亞地區，俄軍使用了"迫擊炮、大炮、榴彈發射器和空中力量，對烏克蘭軍隊造成最大的破壞"，目標是人員、工事和建築物。

該聲明說，烏克蘭軍隊在頓涅茨克和盧甘斯克周圍，24小時內擊退了10次俄羅斯的攻擊。

法新社引述美國戰爭研究所（ISW）的說法，弗拉基米爾-普京"可能打算在未來幾個月將烏克蘭的南部和東部併入俄羅斯聯邦"。

該組織稱，烏克蘭及其西方夥伴可能只有一個很小的機會窗口，在這些領土被"吞併"之前支持反攻。