朝鮮疫情：韓國擬提出防疫援助 美國支持捐贈輝瑞疫苗

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朝鮮爆發冠狀病毒大流行，因其人口沒有接種過疫苗，被擔心情況可能更兇險。韓政府準備下周向朝鮮提出防疫援助建議，美國國務院表示支持向朝鮮捐贈美國輝瑞疫苗。

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韓聯社引述韓政府官員5月15日透露，韓國統一部打算向朝方發電話通知，提議討論防疫援助事宜。美國國務院表示支持國際新冠疫苗實施計畫 （COVAX）向朝鮮提供美國捐贈的輝瑞疫苗。

朝鮮15日官方消息說，有82萬0620個"發燒 "病例，累計42人死亡。朝鮮緊急啟動了“檢疫系統”。"全國所有省、市、縣都被完全封閉，工作場所、生產中心和住宅都被相互隔離。

由於朝鮮2千500萬人口都沒有接種疫苗，被擔心疫情可能會出現失控局面或出現新的變異株。

韓聯社消息，韓國政府一位高官今天15日表示，韓國政府正在積極討論下周初，向朝鮮正式提議為其提供新冠防疫及治療支援。朝鮮能否做出積極回應備受關注。

該報道還說，韓國新任外長樸振5月13日與美國國務卿布林肯舉行視頻會晤時，雙方對朝鮮爆發新冠疫情表示了憂慮，並決定與國際社會繼續討論對朝鮮進行人道援助事宜。

美國國務院當天表示，支持通過國際“新冠疫苗實施計畫” （COVAX）向朝鮮提供美國捐贈的輝瑞疫苗。

韓聯社說，目前全球只有朝鮮和厄立特里亞尚未進行大規模疫苗接種。新冠疫苗實施計畫（COVAX）今年向朝鮮分配的128.88萬劑次的阿斯利康新冠疫苗被朝鮮以副作用為由拒收。

法新社說，平壤也曾拒絕世衛組織、中國和俄羅斯的疫苗接種提議。最近幾天，北京和首爾都向平壤提出願提供疫苗和援助。

而據朝中社報道，金正恩表示朝鮮將"學習"中國的清零戰略，即大規模遏制和無情地追蹤和隔離所有陽性病例。