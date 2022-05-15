朝鮮病例超80萬 新增15人亡 全國封鎖隔離

朝鮮/疫情

法新社周日15日報道說，在朝鮮官方宣布該國有史以來第一例冠狀病毒感染（Covid-19）病例三天後，朝鮮宣布又有15人死於"發熱"。由於人口沒有接種疫苗，朝鮮正模仿習近平的“清零”政策實施全國大封鎖。

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朝鮮官方消息說，截至目前，共有42人死亡，同時有82萬0620個"發燒"病例，其中至少32萬4550人需要接受治療。

朝鮮領導人金正恩周六承認，一種 "惡性疾病"已在該國造成"巨大動蕩"。據朝中社說："全國所有省、市、縣都被完全封閉，工作場所、生產中心和住宅都被相互隔離。

儘管該國已緊急啟動檢疫系統，以阻止該疾病在其2500萬人口中的傳播，可是這些人都沒有接種疫苗，該國每天都報告有大量的新病例。

平壤在本周四宣布，有人對奧秘克隆（Omicron BA.2）亞變體及首例死亡病例檢測呈陽性。金正恩立即下令採取遏制措施。

朝鮮是2020年1月鄰國中國出現冠狀病毒（Covid-19）後世界上第一批關閉邊境的國家之一，它長期以來一直吹噓自己有能力抑制該病毒。此前，朝鮮沒有向世衛組織報告任何確診病例。

法新社引述專家說，朝鮮的衛生系統是世界上最糟糕的系統之一（在美國約翰-霍普金斯大學的一項調查中，該國在195個國家中排名第193位），缺乏基本藥物和設備。

平壤拒絕了世衛組織、中國和俄羅斯的疫苗接種提議。最近幾天，北京和首爾都向平壤提出願提供疫苗和援助。

據朝中社報道，金正恩說，朝鮮將"學習"中國的清零戰略，即大規模遏制和無情地追蹤和隔離所有陽性病例。