烏克蘭外長與美國國務卿：新的武器正在送往烏克蘭

烏克蘭/美國/德國

烏克蘭外長庫列巴（Dmitro Kouleba）在柏林北約外長會議期間與美國國務卿布林肯舉行了會談，他今天5月15日表示，“美國將繼續支持烏克蘭”，“新的武器正在被送往烏克蘭”。

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烏克蘭外長庫列巴對德國進行為期四天的訪問。昨天周六在柏林北約外長會議間隙，他與美國國務卿安東尼-布林肯舉行了會談。

據路透社報道，庫列巴與布林肯會談後於周日表示，美國將繼續支持烏克蘭，新的軍備正在送往烏克蘭。

據美國國務院發言人內德-普萊斯（Ned Price）說，美國國務卿再次向烏克蘭外長強調了"面對俄羅斯無端發起戰爭，美國對烏克蘭的主權和領土完整的持久承諾"。

烏克蘭外長和美國國務卿還討論了在俄羅斯黑海艦隊封鎖烏克蘭港口的情況下，烏克蘭糧食出口的可能"解決方案"。

法新社說，對穀物出口大國烏克蘭的農業生產的封鎖，有可能增加許多國家，特別是非洲國家的糧食不安全狀況。

烏克蘭外長庫列巴承諾，烏克蘭會向非洲和亞洲提供糧食。他在推特上說，我們同意緊密合作，以確保烏克蘭的食品出口能夠到達非洲和亞洲的消費者。他還說，我們感謝布林肯國務卿和美國的領導對烏克蘭的堅定支持。

贊德國交付重武器先例

烏克蘭外長庫列巴周日在其臉書（Facebook）賬戶上發布的一段視頻中，對德國開"先例"，決定向基輔提供第一批重型武器表示歡迎。

他在結束對德國的四天訪問時說："我到達柏林的那天，那裡有烏克蘭士兵正接受使用德國155毫米口徑自行火炮的培訓"。他還說，很快這些自行榴彈炮就會擊中敵人。他說：一個先例已經確立。（向烏克蘭提供重武器）的心理障礙已經被克服。

烏克蘭外長還對柏林在其對俄羅斯能源的依賴上改變立場表示歡迎。庫列巴說，"我們已經談了很多關於禁運俄羅斯天然氣的問題"，"我的印象是，已經做出基本的政治決定，即德國對俄羅斯的依賴是一個巨大的問題，必須終止"。

關於烏克蘭獲得歐盟成員的候選資格，歐盟27個意見分歧的成員國將在6月對此作出決定。烏克蘭外長呼籲柏林在這個問題上發揮領導作用。

他說，"德國精英們的選擇非常簡單：要麼你們在這一過程中起帶頭作用，你們的名字將被載入歐洲歷史，要麼不論如何這件事也會發生，而領導人里沒有你們的份兒。

在訪問德國期間，庫列巴先生參加了七國集團（德國、法國、意大利、加拿大、美國、日本和英國）在德國北部旺格斯舉行的外交部長會議。

昨天周六結束的這次G7外長會議討論了如何進一步支持烏克蘭抵抗俄羅斯的入侵。七國集團外長在會後發布聲明還敦促中國不要破壞對俄羅斯侵略烏克蘭的制裁，並承諾說：“我們永遠不會承認俄羅斯通過軍事干預試圖改變的邊界”。“我們將保持我們的承諾，支持烏克蘭的主權和領土完整，包括克里米亞（...）”。