華盛頓向遇害的巴勒斯坦女記者家人提供支持

美國/半島女記者

擡着半島電視台記者希琳-阿布-阿克勒的棺材的葬禮隊伍遭以色列警察攻擊2022年5月13日東耶路撒冷

美國國務卿安東尼-布林肯5月15日呼籲對巴勒斯坦裔美國記者希琳-阿布-阿克勒（Shireen Abu Akleh）的死亡進行"可信的調查"，此前美國向其親屬提供了支持。布林肯早些時候說他對以色列警察襲擾這名女記者的葬禮“深感不安”。

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布林肯說，他在星期六飛往柏林參加北約外長會議的飛機上與希林-阿布-阿克勒的兄弟進行了交談。希林-阿布-阿克勒是美國公民。

布林肯國務卿在柏林對記者們說：“我有機會表達了我的深切哀悼之情，我們對她多年來作為一名記者所做的工作深表敬意”。

他補充說，他討論了"立即對她的死亡情況進行可信的調查的必要性"。布林肯形容這位半島電視台的女記者"在全世界受到高度尊重"。

美國國務院一位官員早些時候說，美國國務卿布林肯向該名記者的家人提供了美國駐耶路撒冷外交官支持。

周三5月11日，卡塔爾泛阿拉伯電視網半島電視台的女記者希琳-阿布-阿克勒在報道以色列對約旦河西岸北部傑寧難民營的軍事襲擊時，頭部中彈，傑寧是自1967年以來被以色列佔領的巴勒斯坦領土。她遇難時穿着標有"新聞"字樣的防彈背心，戴着媒體報道用的頭盔。

周五，這位美籍巴勒斯坦基督徒的葬禮在耶路撒冷舉行時，以色列警察手持警棍，試圖驅散揮舞巴勒斯坦旗幟的人群。由於部分擡棺人遭警棍抽打，棺材幾乎掉落在地，幸而最後時刻被挽回。

布林肯國務卿早些時候說，他對"以色列警察襲擾"這名女記者的葬禮感到“非常不安”，並說，美國國務院敦促對她的死亡情況進行透明調查。