馬克龍赴阿聯酋弔唁，世界領導人蜂擁而至

法國/阿聯酋

法國總統埃馬紐埃爾-馬克龍和阿拉伯聯合酋長國新任國家元首穆罕默德·本·紮耶德·阿勒納哈揚（Mohammed ben Zayed Al-Nayane）周日5月15日舉行了會談，世界各地的政要紛紛湧向這個海灣國家，向其已故的前任致敬。

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據法國總統府稱，馬克龍是第一個前往阿布紮比向周五去世的阿聯酋總統謝赫-哈利法-本-紮耶德-阿勒納哈揚（cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyane）致敬的西方領導人。馬克龍並向他的所有家人和阿聯酋人民表示"真誠的哀悼"。

英國首相鮑里斯-約翰遜、美國副總統卡馬拉-哈里斯和國務卿安東尼-布林肯，以及以色列總統和西班牙國王都在預計訪問阿聯酋的一長串高級官員名單之列。

今天清晨，法國國家元首馬克龍來到阿布紮比的一座宮殿，在那裡他受到了被稱為 "MBZ "的穆罕默德-本-紮耶德-阿勒納揚的歡迎，他是這個石油大國的新總統和強人。

馬克龍總統與阿聯酋總統在會談後，加入弔唁已故總統的“majlis”集會。

據法國總統府在報告這次交流時說，馬克龍先生表示“他決心繼續並發展他們在過去五年中，共同開展的所有工作”。他強調說，“阿拉伯聯合酋長國是法國的戰略夥伴，我們在國防、文化和教育等不同領域的深度合作證明了這一點”。

法國與阿聯酋有着傳統的密切關係。馬克龍在2021年12月訪問過阿聯酋，期間他參觀了迪拜世博會，並見證了幾份合同的簽署，包括一份80架法國陣風戰鬥機的合同，這是2004年投入使用的這款戰機的創紀錄訂單。

法新社說，由於其石油資源和戰略位置，阿拉伯聯合酋長國已開始在中東和其他地區發揮更大的影響力。

自2014年以來“MBZ”一直被認為是該國的實際統治者，當時他同父異母兄長謝赫-哈利法因為中風很少露面和管事。

包括埃及、伊拉克、約旦、阿曼和突尼斯在內的世界各國領導人，以及蘇丹的實際領導人，都在周六表示了哀悼。

據愛麗舍宮宣布，總統馬克龍此行導致法國總理卡斯泰（Jean Castex）不得不取消原定今天對梵蒂岡的訪問。因為“總統和總理不能同時離開法國”。