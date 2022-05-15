黎巴嫩危機後首次議會選舉 戒備森嚴 盼走出泥潭

黎巴嫩選舉

黎巴嫩今天5月15日舉行該國爆發危機以來的首次議會選舉。這次戒備森嚴的選舉被認為對該國的未來十分關鍵。之前，黎巴嫩遭受史上最嚴重的經濟危機，加上政治僵局，無法完成國際社會提供經援附加的改革要求。

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據法廣RFI法文部特派記者法萊茲（Nicolas Falez）和法廣駐貝魯特的特約記者哈里夫（Paul Khalife）報道，今天大約3百90萬黎巴嫩選民被呼籲去投票站投票，更新國會的128個議席。選舉結果將在周一揭曉。

為了保證安全，從昨天開始便有大約兩萬5千名士兵和1萬5千名警察部署在全國各地。裝甲車到處可見。

今早法廣特派記者在貝魯特一個基督教學校投票站看到，那裡內外都部署了士兵。選民們根據各自的信仰，馬龍派、東正教徒、穆斯林什葉派或遜尼派等等，在不同的票箱中投票。

為防欺詐，選民被要求手指塗紫色墨水按指紋。一位選民說，"我投票支持變革，我不想看到同樣的人掌權了，這已經結束了！"。

但據法新社的分析說，預計議會多數席位將繼續掌握在主導黎巴嫩政治舞台30多年的政黨手中。

2018年的立法選舉被親伊朗的什葉派真主黨與其盟友“自由愛國運動”和“阿瑪爾運動”共同贏得。真主黨是黎巴嫩內戰（1975-1990年）後唯保留武器的派別。

另外，今天的選舉也是對該國新出現的反對派團體的首次考驗。這些團體是在2019年10月大規模民眾起義後出現的，他們指控國家政治階層腐敗無能，要求全體下課。

約有718名候選人參加競選，這次選舉是國際社會向該國提供財政援助的前提條件。