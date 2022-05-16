普京：北約若在芬蘭瑞典擴大軍事設施 俄將回應

俄羅斯

俄羅斯總統普京5月16日表示，如果芬蘭和瑞典加入北大西洋公約組織（NATO），不會對俄國構成直接威脅；但如果北約開始在這兩個北歐國家擴大軍事基礎設施，俄國將有所回應。

廣告 繼續瀏覽後續

路透社報導，俄羅斯2月底入侵烏克蘭後，芬蘭和瑞典如今已決定申請加入美國主導的北約。

普京從1999年上任之後，一再將蘇聯解體後北約朝俄國邊界擴張的企圖，稱作是烏克蘭爆發衝突的理由。

中央社報道，普京在俄羅斯主導的前蘇聯加盟共和國“集體安全公約組織”高峰會上表示，美國以“具有侵略性”的方式來利用北約的擴大，造成全球安全處境惡化。

他說，俄羅斯與芬蘭、瑞典之間並無爭議，因此北約如果擴大納入這兩個國家，不會對俄國帶來直接威脅。

然而，他在峰會上告訴集體安全公約組織各成員國領袖：“如果（北約）軍事基礎設施擴大到這片領土，一定會激起我們有所回應。 ”集體安全公約組織還包括白俄羅斯、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克等國。

普京在莫斯科大克里姆林宮舉行的峰會上還說：“會是什麼回應，我們將看對我們產生的是什麼威脅。”“如果完全無端製造問題，我們應該要做出相應反應。”

如果北約朝北歐擴張，將是俄羅斯侵略烏克蘭至今面臨的最大戰略後果。怎麼回應，莫斯科至今幾乎沒有透露明確線索。

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）星期一則在峰會上呼籲集體安全公約組織成員國團結對抗西方。

他說，這個組織如果先前能一致發聲，他的國家和俄羅斯就不會受到“地獄般的制裁”。