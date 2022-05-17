全球糧食危機迫在眉睫，白宮採取行動力保糧食安全

糧食危機

近日，美國總統拜登在考察伊利諾伊州的家庭農場時宣布，聯邦政府將啟動一項旨在支持美國農民、降低食品價格和保證全球糧食安全的新行動。

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白宮在發布的情況說明中指出，與新冠疫情大流行相關的供應鏈中斷和俄烏衝突爆發不僅導致美國國內工薪家庭食品價格的上漲，也引發全球各國的糧食安全危機。尤其是在俄烏衝突發生之後，小麥、玉米、大麥、食用油和肥料的供應鏈都受到了嚴重影響，全球糧食價格已上漲近13%。

拜登強調美國農民對於抑制通脹和全球物價上漲的關鍵性作用，並稱“要確保美國的農產品出口彌補俄烏戰爭對全球的供應缺口”。

拜登介紹了促進美國農業生產的具體措施，包括將全國範圍內有資格獲得“雙季作物保險”的縣數量增加681個至1935個，這將為更多在同一塊土地上一年種植兩季作物的農民降低生產風險；通過提高農作物種植效率的“精準農業”和其他技術援助降低農民的生產成本、擴大關鍵產品的用途、簡化與農民相關的申請手續；將聯邦政府投資國內化肥的生產資金由此前的2.5億元增加至5億元以降低成本，並讓農民更容易獲得這些資金。

拜登強調說：“美國擁有世界上最高產和最有效率的農民。我們將幾代人的專業知識和尖端科技結合，為美國人和全世界提供食物。看着這裡的家庭農場就會想起這個國家的慷慨和美麗。希望國會能夠加入我的行列為美國農民投資，並為全世界提供食物。這是我們必須做的事情。”

另據報道：美國最大的食品公司戈雅食品（Goya Foods）總裁兼首席執行官烏納努（Robert Unanue）指出，美國的化石燃料政策以及俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭將導致糧食危機，我們正處於糧食短缺邊緣。

烏納努說，烏克蘭和俄羅斯都是世界小麥和玉米的主要生產國，它們共佔全球小麥出口約29%、全球玉米供應的19%，以及全球葵花籽油出口的80%。俄羅斯和烏克蘭共生產了美國一半的化肥，而化肥價格現已翻了四倍。烏納努說，最大的問題是，現在是烏克蘭東南部的種植季節，人們卻在打仗。