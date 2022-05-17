南加州台灣長老教會槍擊案蔡英文譴責暴力促美保障台僑安全

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美國南加州爾灣（Irvine）台灣基督長老教會昨天發生槍擊事件，導致來自台灣的僑胞1死5傷。台灣總統府今天嚴正譴責任何形式的暴力行為，總統蔡英文對於鄭達志醫師不幸罹難表達哀悼，並指派駐美代表蕭美琴前往加州提供必要協助。蔡英文也請台灣外交部洽請美方協助保障當地台灣僑民的安全。

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開槍的嫌犯是住在拉斯韋加斯，68歲的周文偉（David Wenwei Chou）。當地檢警今天召開記者會指出，昨天挺身阻擋槍手的52歲台裔醫師鄭達志（John Cheng）是槍擊案沒有造成更嚴重傷亡的關鍵原因，並形容他是「英雄」。

橘郡警長巴恩斯透露，這件槍擊案可能是「出於政治動機的仇恨事件」，並提到周文偉「對中國和台灣之間的政治緊張局勢不滿」。巴恩斯說，從槍手車內發現的字條，顯示周嫌不認同「台灣是獨立於中國的國家」。

網絡媒體「新聞速遞」則報導，周文偉是反獨促統團體「美國拉斯韋加斯中國和平統一促進會」（簡稱「拉斯韋加斯促統會」）的理事，這個團體是在2019年4月成立。

兇嫌昨天一早進入教會時，負責接待的教友對兇嫌說，「歡迎你第一次來」，兇嫌卻說，「這不是我第一次，我已經來這裡兩三次了」。

然後兇嫌跟着做禮拜，一直到中午吃飯時拿出槍，並用鐵鏈鎖住教堂，一位教友上前詢問，被周嫌推開，斥喝他「不關你的事」。

兇嫌開了第一槍之後，鄭達志醫師衝上前試圖制止，卻被槍擊當場身亡。就在兇嫌補充子彈時，前主任牧師張宣信趁機從嫌犯背後拿椅子撲打，其他教友一涌而上將兇嫌制伏，用電線將他捆綁。

台灣外交部表示，美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）今天致電外交部長吳釗燮，代表美國政府表達高度哀悼之意。美國聯邦調查局表示，已經對這個案件展開聯邦層級的仇恨犯罪調查。

目前美方公布的兇嫌照片與身分，稱周文偉是「華裔」，移民美國之前曾在台灣住過。

不過台灣駐洛杉磯辦事處調查發現，周文偉是1953年在台灣出生，被美方誤認為出生「中國」，可能是因為50年前，台灣人護照上的出生地，英文是Repubilc of China，當時申請到美國的移民在美國官方文件的「出生地」欄目多寫「中國」（China）。可能因此讓美方有此認定。