白宮：華盛頓很可能回應土耳其的關切

吸納新成員國

美國方面18日表示：相信北約將平息土耳其總統埃爾多安對瑞典和芬蘭加入北約的擔憂。北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格表示，芬蘭和瑞典已經正式申請加入這個全球最大的軍事聯盟，而此舉是出於對俄羅斯在烏克蘭的戰爭的安全擔憂。

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斯托爾滕貝格18日在收到這兩個北歐國家大使遞交的申請信後向記者們表示，“我對芬蘭和瑞典加入北約的申請表示熱烈歡迎。你們是我們最親密的夥伴。”斯托爾滕貝格在布魯塞爾的北約總部說道，“這是一個歷史性的時刻，我們必須抓住這個時刻。”

正當“北約”國家表示歡迎芬蘭和瑞典的加入，土耳其總統埃爾多安卻表示反對，他反對的理由是這兩個國家支持土耳其境內的庫爾德人“恐怖組織”，反對土耳其對庫爾德人的鎮壓，因此不符合加入“北約”的標準。土耳其官員對這種保留態度解釋稱，這種立場並非旨在關閉兩國加入北約的大門，而是旨在迫使兩國回應土耳其關於限制這些“恐怖組織”活動的要求，並在打擊“恐怖主義”的問題上採取明確立場，以及解除兩國在2019年對土耳其實施的軍事制裁。

庫爾德人是世界上最大的無國家民族，約3000萬人，分布在土耳其、伊拉克、伊朗、敘利亞等地，在土耳其的有1400萬人，是土耳其最大的少數民族。近年來庫爾德人有意建國，有時行為極端，被一些國家視為“恐怖分子”。

芬蘭和瑞典要求加入”北約“，必須得到”北約“30個會員國的一致同意。“北約”將如何化解這個矛盾，目前還不得而知。18日，美國白宮表示：華盛頓對“回應土耳其關切”的可能性“充滿信心”。

但美國方面的回應十分模糊。鑒於北約實施全體成員國一致通過才能產生決議的原則，土耳其能一票否決芬蘭、瑞典兩國入盟。

這種“一票否決”的事情最近也發生在“歐盟”試圖停止購買俄羅斯石油的議決案上，由於匈牙利的一票反對，使得該決議案受阻擱淺。

芬蘭和瑞典可以加入“北約”，為什麼烏克蘭就不行？原因之一是法國和德國的反對，美國對此的態度也是不冷不熱。

自從2014年俄羅斯佔領烏克蘭的克里米亞以來，烏克蘭和俄羅斯就處於戰爭狀態，如果“北約”接納烏克蘭，就等於向俄羅斯宣戰，“北約”顯然不願意擴大和俄羅斯之間的矛盾，而芬蘭和瑞典則不同，這兩個國家和俄羅斯之間至今處於和平狀態，它們加入“北約”反而比較簡單。

烏克蘭知道自己無望參加“北約”，實際上已經放棄了這個念頭，在烏克蘭和俄羅斯的和平談判中，烏克蘭已經表示今後可以保持“中立”，而普京卻不肯停止戰爭，暴露了他的真正企圖是永久佔領烏克蘭的領土。