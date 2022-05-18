譚德塞再評中國和朝鮮防疫政策

亞洲/ 新冠

繼上周對中國防疫政策發出的評價被中方尖銳駁斥後，世衛組織總幹事譚德塞本周再次對中國的新冠零容忍政策發表評論，同時對朝鮮當前的防疫情況做了介紹。

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本周二的一場記者會上，譚德塞稱中國的新冠政策“不可持續”，這和他上周激發中國強烈反應的說法基本一致。譚德塞這次稱：“我們現在對病毒有了更好的了解，我們有了更好的應對方式，包括疫苗，所以這就是為什麼我們現在處理病毒的方式應該不同於大流行初始時期的原因”。他補充道“自從2019年年底在武漢首次發現新冠病毒以來，這種病毒已經發生了顯著的變化”。

新冠疫情初始時期，中國通過嚴格的封鎖，在很大程度上阻止了它的傳播。然而面對新的情況，譚德塞表示，世衛組織曾多次向中國官員提出建議，向他們推薦新冠病毒的遏制策略，但“這是他們選擇的政策，每個國家自行決定採取何種政策”。

世衛組織緊急情況負責人邁克爾·瑞安表示，世衛組織知道，中國最近面臨防疫困難，同時他對中國政府將新冠死亡人數保持在非常低的水平表示讚許。瑞安指出，“我們理解為什麼中國最初的反應是下達嚴格限制，但這個戰略是不可持續的，而且防疫戰略當中的其他要素也有必要更充分得到使用”。瑞安補充說，“疫苗接種工作應該繼續下去”，“對任何國家來說，單純的抑制策略都不是擺脫新冠大流行的可持續方式”。

另外有關朝鮮近期的新冠疫情，譚德塞表示，世衛正在試圖說服朝鮮，包括和厄立特里亞，開始接種新冠疫苗。他指出，“世衛組織對朝鮮進一步的疫情傳播風險深感擔憂”。目前朝鮮民眾尚未接種疫苗，而且在朝鮮，相當一部分人具有潛在的可能惡化的疾病，若感染新冠，這些人的健康將會嚴重受到威脅。譚德塞稱，世衛組織已要求朝鮮與之分享更多的疫情數據，但迄今為止沒有得到任何回應。世衛組織曾提出向朝鮮和厄立特里亞提供疫苗、藥品、檢測和技術支持，但兩國領導人尚未作出回應。

世衛組織緊急情況負責人邁克爾·瑞安則指出，在朝鮮和厄立特里亞等國家，任何不受控制的疫情傳播都可能導致新變種的出現，但除非各國接受幫助，否則世衛組織無能為力。