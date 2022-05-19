美國總統拜登出訪亞洲前接見瑞典總理和芬蘭總統

北約

美國總統拜登19日在白宮接見瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）與芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto），拜登歡迎並支持兩國申請加入北大西洋公約組織，也重申捍衛北約領土的承諾。

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中央社報道：拜登在出訪亞洲前，在白宮與來訪的安德森和尼尼斯托舉行會談，討論瑞典與芬蘭申請加入北約。

對於瑞典與芬蘭申請加入北約，拜登表達歡迎與大力支持。他表示，瑞典與芬蘭提出申請加入，將使北約變得更為強大，美國給予全面支持。拜登也重申捍衛每一寸北約領土的承諾，並歡迎瑞典與芬蘭選擇承擔這份責任，對共同安全威脅保持警戒。

拜登向兩人保證，瑞典與芬蘭獲得美國全力與完全的支持。拜登隨後也向國會遞交報告，期望聯邦眾議院能有效、快速地同意這項申請。

尼尼斯托指出，“我們正在共同邁出歷史性一步”，芬蘭決定申請加入北約的過程再次揭示芬蘭的民主力量，他也感謝拜登在過程中的堅定支持，並保證芬蘭會成為一個強大的北約盟邦。

談到土耳其總統埃爾多安以兩國窩藏恐怖份子為由反對芬蘭與瑞典加入北約一事，尼尼斯托表示，芬蘭與土耳其一直有著廣泛與良好的雙邊關係。作為北約盟國，芬蘭將致力於土耳其安全，芬蘭也譴責一切形式的恐怖主義，也積極參與打擊。他盼與土耳其就此討論以化解其憂慮。

最後發言的安德森則表示，對瑞典而言，正式申請加入北約是一個分水嶺，瑞典人民的安全將在北約體制下獲得最好保護，北約也將因為瑞典與芬蘭的加入而更強大。瑞典具有先進的防衛能力，也是自由、民主與人權的擁護者，也與北約有著廣泛軍事合作傳統。

另據中央社報道：芬蘭總理馬林（Sanna Marin）在意大利報紙19日刊登的訪談中說，芬蘭即使成為北約組織成員國，也不希望北約在其境內部署核武或設立軍事基地。馬林表示，芬蘭與北約進行入會談判時，並未談到北約在芬蘭部署核武或開設基地等事。她也不認為，在芬蘭部署核武或設立北約基地有任何好處。”