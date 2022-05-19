美聯社：俄烏戰局應讓中國懂得放緩其太平洋軍事野心

美國/ 印太

美聯社今日撰文，稱美國總統喬·拜登本次出訪亞洲，有兩個目標：第一，在亞洲加強各盟國對美國的支持；第二，向中國發出明確無誤的信息，即，俄羅斯入侵​​烏克蘭，事到如今這種狀態，北京應該懂得放緩其在太平洋的軍事野心。以下內文視頻分析是美國前布什政府白宮國安會亞太事務高級主任格林的觀點，點擊了解詳情。

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Michael Green © AP

白宮國家安全顧問沙利文此前表示，拜登此行亞洲，旨在“充分展示美國的印太戰略”，“生動地展示美國可以領導自由世界，應對俄羅斯烏克蘭戰爭，以及在印太地區的規畫部署”。

邁克爾·格林曾在美國前布什政府任白宮國安會亞太事務高級主任。他表示，俄烏戰爭“遠遠沒有讓拜登在亞洲事務上被掣肘，而是喚醒了美國在亞洲的盟友，特別是日本和澳大利亞，韓國和新加坡等國，讓這些國家清晰地意識到，攻擊民主國家的侵略者正在對全球造成威脅與挑戰”。

東歐的這場戰爭，讓美國在太平洋的主要盟國紛紛開始警惕中國，一種緊迫感已然出現。許多國家擔憂自己的生存情況，並試圖向中國表明，不應該考慮通過軍事行動來奪取爭議領土。

格林表示，自二戰以來，這是第一次出現“美國在歐洲的盟友和在亞洲的盟友正在團結起來”的局面，這些歐洲和亞洲國家“認識到我們所有人都面臨著挑戰者們的威脅”。而日韓目前的政治局面，使拜登“獲得了一組非常幸運的政治結盟”。”