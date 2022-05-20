尹錫悅: 韓國願同美方構建經濟安全同盟

韓美經濟安全同盟

美國總統喬·拜登和他的韓國同行尹錫悅2022年5月20日首爾。

韓國總統尹錫悅與到訪的美國總統拜登一道視察三星電子平澤芯片工廠後表示，希望韓美構建基於尖端技術和供應鏈合作的“經濟安全同盟”。

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韓聯社首爾報道，韓國總統尹錫悅5月20日與正在對韓國進行正式訪問的美國總統拜登一道視察三星電子平澤芯片工廠。尹錫悅視察後發表講話稱，希望韓美關係能藉此次視察之機，發展成為基於尖端技術和供應鏈合作的經濟安全同盟。

韓國總統尹錫悅表示，拜登此行將讓韓美重新審視芯片在經濟和安全方面，以及通過芯片實現“韓美全球全面戰略同盟”的意義。

拜登今天下午飛抵韓國烏山美軍基地後，隨即前往位於京畿道平澤市的三星電子芯片工廠，他與韓國總統尹錫悅一道參觀了該廠正在啟動的第一生產線和建設中的第三生產線。

韓聯社說，三星電子向拜登介紹了即將在全球首次投入量產的3納米芯片試製品（全環繞柵極架構Gate-All-Around FET，GAA）。

據美聯社說，拜登參觀的芯片工廠將成為三星計畫在美國德克薩斯州開設的價值170億美元的芯片工廠的範本。

韓國總統尹錫悅還表示，芯片是無人駕駛汽車、人工智能和機器人等所有尖端產業的核心零部件，也是決定未來技術競爭力的關鍵要素。韓國在全球存儲半導體供應中佔比達70%，扮演着半導體全球供應鏈的核心角色。

尹錫悅舉例介紹，韓美1974年合資成立韓國半導體公司，三星電子計畫在美新設芯片代工工廠，並強調稱，如同韓美同盟一般，韓美芯片合作歷史也由來已久。泛林集團和杜邦等美國企業通過在韓投資不斷加深與韓企的合作，韓美政府活躍開展芯片合作。

尹錫悅指出，韓美通過去年成立的“韓美芯片合作夥伴對話機制”，不僅在芯片供應鏈方面合作，還在投資、人力資源、技術合作方面開展項目合作。尹錫悅說，“我堅信芯片將是推動韓國未來發展的國家安全資產，韓國政府將不遺餘力地果斷提供支持和優惠”。

尹錫悅還稱，拜登就職以來一直強調芯片作為全球供應鏈關鍵的重要性。他並呼籲拜登對在美投資的韓企提供優惠，以及對美國尖端材料、裝備和設計企業在韓投資予以關注。