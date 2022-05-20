拜登訪問亞洲之際 中國啟動南海演習

美國/中國/南海

一架殲-15戰機在深海作戰訓練中準備降落在中國遼寧號航母上。美聯社公布新華社2021年12月31日發布未註明日期的照片

中國正在有爭議的南中國海舉行軍事演習，此時恰逢美國總統拜登訪問韓國和日本。這些演習被指是為了反擊“北京感知的威脅”。

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據美聯社5月20日報道，中國海事局駐海南省辦事處說，演習從星期四開始，將持續到下星期一。其他飛機和船隻將被禁止進入該地區，但該機構沒有給出進一步的細節。

該報道說，中國宣稱幾乎完全擁有南海主權，而這條關鍵水道已成為亞洲衝突的潛在爆發點。

而美國在主權問題上不採取任何立場，但堅持在海上自由行動的權利，並經常將軍艦開到該地區被中國控制的軍事化島嶼附近，進行“航行自由行動”。

中國經常抗議這種行動，稱其為“蓄意挑釁”，“危及和平與穩定”。為了宣揚其主張，中國在珊瑚礁和環礁人造島嶼上建造了簡易機場和其他軍事基礎設施。

美聯社說，文萊、馬來西亞、菲律賓和台灣也在南中國海行使重疊主權。菲律賓海岸警衛隊周五表示，它已經在有爭議水域的三個島嶼上建立了前沿哨卡，此舉可能會遭到北京方面的反對。

自本月初以來，中國第一艘航母，“遼寧號”，一直在日本海執行任務。中國國防部將其描述為旨在提高性能的 "例行訓練"，"符合相關國際法和國際慣例，不針對任何一方"。

據中國媒體報道說，中國還在上周三派出了兩隻具有核武能力的H-6遠程轟炸機飛經該地區。

同時在周五，美國第七艦隊說，羅納德-里根號航空母艦及其打擊群離開了位於日本橫須賀的母港，進行"例行海上航行"。

據美國海軍說，這些艦艇和航母航空隊"預計將與盟友和夥伴合作，促進遵守基於規則的國際秩序，並保持存在和靈活性，以滿足美國國防部的需求"。

該消息源還說，拜登訪問日本期間，定於下周二與印太戰略聯盟"四國"集團的其他領導人會面，這個聯盟包括澳大利亞、印度和日本。這四國都對中國日益增長的地區自信和日益強大的武裝力量感到擔憂。

而中國當局認為四國集團是美國主導的抗衡中國運動的一部分，並指出，該運動旨在阻礙中國的經濟和政治崛起，挫敗北京恐嚇台灣接受其統一要求的企圖。

周三，中國外交部長王毅在與日本外相林芳正舉行的視頻通話中批評了所謂“華盛頓和東京針對北京的負面行動”。

美聯社引述中國外交部說，王毅表示，引起注意和警惕的是，甚至在美國領導人出發參加會議之前，所謂的日美聯合反華言論已經在掀起灰塵。