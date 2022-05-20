拜登飛抵韓國第一件事:參觀三星芯片廠

拜登訪問韓國

美國總統拜登乘坐的專機於今天5月20日當地時間下午17點過後，飛抵韓國的烏山美軍基地，開啟對韓國為期三天的正式訪問。

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據韓聯社報道，拜登下飛機後，隨即前往位於京畿道平澤市的三星電子芯片工廠，他與韓國總統尹錫悅一道，參觀了該廠正在啟動的第一生產線和建設中的第三生產線。然後美韓首腦發表演講，宣布開啟兩國的技術同盟。

美聯社說，拜登周五將其亞洲之行的開端聚焦在困擾世界經濟的電腦芯片短缺問題上。他參觀了三星電腦芯片工廠，該工廠將成為三星計畫在美國德克薩斯州開設的價值170億美元的芯片工廠的範本。

韓聯社說，拜登和尹錫悅將在明天21日舉行正式首腦會談。會談分為小型會談、擴大會談等環節。該報道說，預計朝鮮問題、經濟安全、區域合作將成為此次會議的重點議題。會後，兩國領導人將會見記者，“發表韓美聯合宣言”。

朝鮮可能發射核彈

據法新社引述消息說，預計朝鮮很有"可能"在拜登訪問亞洲期間"發射導彈"或進行"核試爆”。韓國國會議員河泰慶（Ha Tae-keung）援引首爾國家情報局的信息告訴記者，儘管朝鮮最近接連發生冠狀疫情，但"核試驗的準備工作已經就緒，他們只是在尋找合適的時機"來進行核試驗。預計拜登此次訪韓期間，不會去韓朝分界線。