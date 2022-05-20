拜登“印太經濟框架”盼更多東南亞國家參加

美國印太框架

美國總統喬-拜登定於下周一5月23日在日本公布他倡議的“印太經濟框架”（IPEF）。東京敦促華盛頓更加靈活，以吸引更多東南亞國家參與。拜登在啟程前最後一刻修改了文件措辭。

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英國《金融時報》的消息說，喬-拜登決定淡化他的《印度-太平洋經濟框架》，以吸引更多國家加入他將於周一在東京公布的這個協議。

拜登利用他作為美國總統的首次亞洲之行推出印太經濟框架，旨在回應盟友和合作夥伴的批評，即他在該地區的戰略過於注重安全而缺乏經濟成分。

幾位熟悉談判情況的人士表示，東京已敦促華盛頓更加靈活，以最大限度地提高達成一項包括更多東南亞國家在內的協議的機會。

該報引述六位熟悉情況的人士說，美國和其他國家已經同意修改兩頁聲明中的語言，該聲明將在啟動印太經濟框架的時候公布。

金融時報獲得一份早期草案稱各國將"啟動談判"。拜登政府此後同意淡化這些措辭，代之以“各國為日後的談判開始磋商”。該消息還說，直到周四，拜登乘坐空軍一號飛往韓國時，美國官員仍在就該聲明的內容進行討論。

過去一年，印太地區國家一直在敦促拜登制定經濟戰略，以幫助他們對抗中國，中國正在迅速增加其在該地區的實力和貿易存在。

有批評指責華盛頓的戰略為中國提供了以經濟重量向別國施加壓力的機會。

不過，拜登團隊在早期難以說服許多東南亞國家和印度加入。幾位熟悉討論的人士表示，一些國家不情願，因為他們認為沒有太大價值，特別是因為印太經濟框架不包括進入美國市場。

據悉，印太框架將包含四大支柱，基礎設施、供應鏈彈性和清潔能源，還包括關於創建數字貿易協定的討論，東京已敦促美國優先考慮。